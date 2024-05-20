113會考自然／自然圖表多 幾無計算題

自然科教師認為昨國中會考自然科出題難易適中、具鑑別度與靈活度，著重學生是否能理解觀念。補教老師則認為，考驗考生科學邏輯、圖表轉換能力等。

台南市兩名考生說，今年自然科題目仍偏重觀念，幾乎找不到要計算的題目，考題難度中間偏易，因觀念題多，只要細心看題目，不會有太刁難的地方。

台北市萬華國中生物教師王美玲認為題目難易適中、具有鑑別度，符合新課綱精神及「三多一沒有」的試題特色：文字多、情境多、圖表多，其中圖表題大概占了七成。近年自然科計算題數量下降，重要的是學生是否能理解觀念，找到合理解決方案。

台中市中港高中理化教師張文昭說，化學題目靈活，能帶給考生一點挑戰。其中，第卅二題讓他直呼命題團隊「非常可愛」，題目談到優酪乳中的甜味劑「安賽蜜」難被人體分解，會由尿液排出體外，並舉例加拿大有游泳池檢測安賽蜜濃度，得反推泳客排出的尿液量。

補教老師楊過表示，想拿到Ａ以上有三關鍵，一是考生是否具備科學邏輯，二是圖表轉換能力，三則為關鍵字。如第卅一題有一教室平面圖，圖中分為陰影處和陽光照射處，要留意圖的左側為北方，且主角住在台灣。考生要結合題幹線索，並構成一「立體空間圖」，根據日照和陰影面思考太陽移動，以及台灣因北回歸線通過，藉此思考節氣轉換。除要求學生讀懂、發現關鍵字，還要把平面文字轉換成空間概念。