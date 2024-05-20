聽新聞
test
0:00 / 0:00

113會考自然／自然圖表多 幾無計算題

聯合報／ 記者李芯許維寧鄭惠仁／台北報導

自然科教師認為昨國中會考自然科出題難易適中、具鑑別度與靈活度，著重學生是否能理解觀念。補教老師則認為，考驗考生科學邏輯、圖表轉換能力等。

台南市兩名考生說，今年自然科題目仍偏重觀念，幾乎找不到要計算的題目，考題難度中間偏易，因觀念題多，只要細心看題目，不會有太刁難的地方。

台北市萬華國中生物教師王美玲認為題目難易適中、具有鑑別度，符合新課綱精神及「三多一沒有」的試題特色：文字多、情境多、圖表多，其中圖表題大概占了七成。近年自然科計算題數量下降，重要的是學生是否能理解觀念，找到合理解決方案。

台中市中港高中理化教師張文昭說，化學題目靈活，能帶給考生一點挑戰。其中，第卅二題讓他直呼命題團隊「非常可愛」，題目談到優酪乳中的甜味劑「安賽蜜」難被人體分解，會由尿液排出體外，並舉例加拿大有游泳池檢測安賽蜜濃度，得反推泳客排出的尿液量。

補教老師楊過表示，想拿到Ａ以上有三關鍵，一是考生是否具備科學邏輯，二是圖表轉換能力，三則為關鍵字。如第卅一題有一教室平面圖，圖中分為陰影處和陽光照射處，要留意圖的左側為北方，且主角住在台灣。考生要結合題幹線索，並構成一「立體空間圖」，根據日照和陰影面思考太陽移動，以及台灣因北回歸線通過，藉此思考節氣轉換。除要求學生讀懂、發現關鍵字，還要把平面文字轉換成空間概念。

113會考

延伸閱讀

113會考／雄中、雄女錄取門檻推估 考生少818人「全5A機會大」

113會考／錯幾題可拿A++？ 補教分析五科「容錯題數」一次看

113會考自然／不重計算「難題3題不到」 想拿A以上？補教：考生得掌握3關鍵

113會考／逾時作答、攜試題出場 高雄考區2天累計26件違規

相關新聞

113會考／會考國數自想拿A++ 最多錯2題

國中教育會考昨天落幕，升學輔導專家多認為今年試題難易度整體適中，因各就學區成績採計方式不同，預估錄取台北市建國中學需卅四...

整理包／113年國中教育會考 5科完整試題與解答

113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數為19萬2127人...

113會考／錯幾題可拿A++？ 補教分析五科「容錯題數」一次看

國中教育會考今天落幕，台北市補教協會協助解題，預估若要拿A++，分析國文容錯題數為2題、英文1至2題、數學2題，自然為2...

113國中教育會考數學科 完整試題及全部答案

113年國中教育會考19日結束，台灣師範大學心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公布為...

113國中教育會考國文科 完整試題及全部答案

113年國中教育會考19日結束，台灣師範大學心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公布為...

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。