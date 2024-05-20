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113會考英文／英文不艱澀 英聽語速增

聯合報／ 記者李芯許維寧鄭惠仁／台北報導

昨會考英語閱讀及聽力測驗，教師認為本次出題沒有刁鑽題目，考生表示題目有結合時事並跨領域。英語聽力的部分，近年語速有增加，如果學生缺乏練習就有可能覺得具挑戰性。

英語解題教師認為，本次沒有較艱澀、刁鑽的題目，考生平常一定要練習一二○○個單字、必備文法等基本功，以上下文情境來理解語法概念。補教老師林熹表示，今年英文文法難度「返璞歸真」下降不少，多考人稱代名詞、基礎連接詞、時態判斷等，去年較多的圖表題、資訊對照題目，今年亦少見。

台南兩名學生認為，今年英文閱讀題題幹字數適中，結合時事及跨領域，包含敘利亞難民、社交距離、家務平均分攤等議題。但最特別的是，有一題是考台南的特殊景點「修書店」，讓兩名台南學生直呼有意思，因為是第一次知道台南有專門修書的書店，很想一探究竟。

新北市新莊國中英語教師曾麗娜說，英語聽力測驗題目與去年難度差不多，新課綱強調語言使用的真實情境，日常生活中說話不可能像機器人或是雜誌CD，因此她認為這幾年的聽力速度有比較快，趨近正常語速。

曾麗娜表示，如果學生很少處於英文的真實語境，或缺乏聽力練習，就會覺得比較挑戰，因此建議大家幫學生創造英語使用環境，鼓勵學生自學，從網路、生活周遭尋找英文使用的機會。

113會考

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