113會考／會考國數自想拿A++ 最多錯2題

國中教育會考昨天落幕，升學輔導專家多認為今年試題難易度整體適中，因各就學區成績採計方式不同，預估錄取台北市建國中學需卅四點六分、北一女中卅三點八分；台南一中錄取門檻為廿八點八分，南女中則是廿七點六分；高雄中學則預估需卅分卅一點，高雄女中卅分廿七點。

拿Ａ以上 可錯幾題 製表／許維寧 台北市補教協會指出，今年試題均強調素養和生活應用，相較於繁複計算，自然科、數學科等更側重於觀念活用。若要拿A++，分析國文、數學、自然科容錯題數均為二題，英文一至二題，社會則為三題。

華興中小學校長曾騰瀧分析，今年部分考題偏難，但北市公私立高中每班減一人，兩者相抵，前幾志願落點應和去年差不多，估計建中卅四點六、北一女卅三點八、師大附中卅三點六，成功高中則為卅一點八、中山女高卅一點六、松山高中卅點六。

補教業者天龍教育機構主任陳伶表示，相較基北區模擬考，會考國文難度適中，數學幾何題較多，學生應答花時間。前端志願應和去年差不多，但基北區區域高中最低錄取分則預計比去年下降二、三分。

朝揚文理補習班副董事長張秋銘則分析，桃園考區公立高中錄取人數只比去年少三名，加上各科難易度變化不大，預估武陵高中至少要5A7+、總積點卅二點，且國文A++才有機會。錄取中大壢中應達4A1B、總積點廿八點、國文A+、數學A++有機會；桃園高中4A1B、總積點廿五點有望錄取。

台中一中則認為會考難度持平，但中投考區學生比去年少一千多人，落點預估為5A5+、作文五級分，考生總積分九十二點以上，第一志願就可選填中一中；台中女中也認為，若總積分九十二點以上可勇於填寫中女中為第一志願。

補教老師張簡分析，台南考區近三年報考人數幾乎相同，又台南一中、台南女中維持相同錄取人數，且會考採標準化測驗，各科七等第所占百分比近年來大致雷同，預估南一中的錄取門檻為廿八點八分，南女中則是廿七點六分。

高名教育事業集團老師李世揚則談到，今年進入高雄中學卅分卅一點較穩，若為卅分卅點則要比各科排序；高雄女中則要卅分廿七點，卅分廿六點比排序，國文成績好的考生相對比序占便宜。此外，今年考生略少但招生名額未減，以往4A1B就能錄取雄女，今年評估至少要5A才有機會。

昨為教育部前部長潘文忠任期最後一天，會考結束後，潘也前往豐原闈場，迎接參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援工作的一七○位試務人員出闈，並感謝各地方政府、工作人員、警政、交通、電力支援單位。

會考各科試題本及參考答案可以在國中教育會考網站查詢，成績單將於六月七日寄發，並且於同日上午開放網路查詢。