踐踏大法官傑出校友？板橋高中善意被歪樓 會考考生：不想被人踩

居然有學校把傑出校友的名字放在腳下踩踏？這到底是什麼意思？

有讀者發現，新北市立板橋高中的階梯上，居然都是傑出校友的名字，不知道這樣怎麼上樓？難道是要把這些傑出校友踩在腳底下嗎？

113年國中教育會考登場，新北市立板橋高中一直都是重要的試場。有讀者陪伴子女前往考場，看到階梯每一格都是板中歷屆傑出校友的名字，讓他有一點不好意思把腳踩上去。

階梯寫著：「標竿階梯」，原本的意思應該是希望學弟妹效仿這些傑出校友。不過把傑出校友的名字放在階梯上，讓每一個走階梯的人都會踩過去，感覺還是有一點怪怪的。

這位讀者說，他聽到旁邊有考生一看到階梯的名字就歪樓說，自己如果當傑出校友，才不想被人家踩在腳底下。

從照片可以看出，在階梯上的板中傑出校友包括池啟明。池啟明是台灣大學法律學系畢業，民國83年出任最高法院法官，民國96年出任兼代理庭長，同一年被當時的總統陳水扁提名為司法院大法官並且獲得立法院審查通過。

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