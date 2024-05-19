113會考英文／閱讀考幽默短文「反諷意味濃」 宰馬借鴨諷主人小氣

113年度國中教育會考英語科出了2篇幽默短文，客人準備殺馬加菜，並向主人借雞、鴨騎回家，藉此反諷主人小氣。解題老師認為文章不難，有基本閱讀能力應可讀懂幽默意涵。

教育部今天邀請新北市新莊國中教師曾麗娜、淡水國中教師陸韻萍，分析113年度會考英語科試題。兩人認為試題「難易適中」，呈現真實語言使用情境，並考驗分析、推論、圖文轉換的能力，符合108課綱精神。

閱讀測驗28、29題組是2篇有關小氣主人的幽默故事。第一篇敘述豪宅主人邀請朋友到家裡吃飯，晚餐卻只有一小盤魚，食材甚至比指頭還小。但客人沒有直接開罵，而是向主人借一盞燈，隨後幽默地說：「這裡太暗了，以致於我看不到其他您精心準備的美食。」

另一篇故事也相當有趣，敘述主人養了一大堆雞和鴨，卻稱家中沒有東西可吃，因而無法招待午餐。客人的回應也是繞了一個圈子，直說要借一把大刀，宰殺自己的馬來加菜，主人驚訝地問：「沒馬你要怎麼返家？」只見對方說：「或許你可借我幾隻雞、鴨，讓我騎回家。」

閱讀測驗28、29題組是2篇有關小氣主人的幽默故事。圖／心測中心提供

陸韻萍表示，上述兩篇有關小氣主人的幽默故事，確實都有反諷意味，但好在反諷還算很明顯，有基本閱讀能力，應該都可以看得懂。

在現今資訊爆炸的時代，網路上有非常多幽默、反諷的文章，年輕學子若不瞭解相關語境和脈絡，常讀不懂或產生誤解。陸韻萍建議教學現場，教師可以篩選一些網路迷因（meme）材料，讓學生多看、多練習，自然就能適應這樣的文本。

曾麗娜也提到，英語電視劇、節目中，常常可見不是那麼直接的對話，需要轉個彎才知道幽默之處。英語聽力就曾考過，女生說可惜無法去某場活動，男生聽罷回說：「很遺憾，我竟然去了。」

曾麗娜表示，她曾思考這類考題，對偏鄉學生是否較有挑戰性，但其實這就是真實的生活情境，從小就應培養學生多溝通、多理解。她也提到，會考的英聽如果出現這類幽默對話，語氣都會很明顯，讓考生一聽就知道是在反諷。