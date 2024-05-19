快訊

線上買股票手續費1元賺啥？ 數券商位與小資族互利互惠

面試不錄取找教授討說法 普信生為何自認好棒棒？

113會考自然／題型生活化 素養題多…考生：食蛇龜、小王子入題印象深

113會考自然／考題比模考、歷屆簡單 考生：難度不如預期

中央社／ 台北19日電
國中會考今天進入第2天，學生考完自然科後，把握時間準備英文科。記者鄭惠仁／攝影
國中會考今天進入第2天，學生考完自然科後，把握時間準備英文科。記者鄭惠仁／攝影

國中會考自然科今天上午登場，台北市考生多認為較模擬考及歷屆試題簡單，有考生指閱讀測驗題組偏常識；另名考生則慶幸心臟構造沒入題，有信心取得理想成績。

113年國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。

自然科考試結束鐘聲響起，台北市李姓女同學難掩笑容，表示試卷前半部題目很簡單，後面開始有些鑑別度但不至於看不懂。李同學接著挽起朋友的手，說要去穿堂拍照留念。

莫同學與賴同學也一派輕鬆，他們認為模擬考比這次難，其中印象最深的題組是閱讀測驗，有一題在探討食蛇龜瀕臨絕種的原因，雖然不是課本中教過的，但內容及考題都偏常識，有信心取得理想成績。

陳姓男同學說，本來很擔心考心臟構造及血液循環，所以早上瘋狂背誦複習，沒想到今年沒有入題，讓他既開心又有點失望。

113會考 考題 自然科

延伸閱讀

113會考自然／考生：中間偏容易 能源政策趨勢入題

北市戶政事務所夜間服務疫後消失難復辦 民政局：北北基桃要同步

防太陽花重演 立院副秘親喬警政署長黃明昭、北市警長張榮興支援

國中會考前議員入校發筆袋 藍綠論戰「干擾考生」

相關新聞

113會考自然／考生：中間偏容易 能源政策趨勢入題

國中會考今天第二天，上午第一堂考自然科，桃園私立復旦高中國中部邱姓學生、蕭姓學生表示41單題、9題組整體難易度中間偏容易...

113會考自然／重觀念理解 1考題跨領域結合歷史…考生：物理出現少考的「重力波」

國中會考今天進入第2天，第1堂考自然，不少與環境教育有關題目都入題，包含地球暖化、瀕危動物食蛇龜、 溫度與用電量關係等，...

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

113會考自然／題型生活化 素養題多…考生：食蛇龜、小王子入題印象深

113年國中教育會考今天進入第2天，今天上午第一節考自然科。高雄鳳西、鳳甲、五福國中等校學生說，自然科難易度適中，題目活...

整理包不斷更新／113年國中教育會考 5科完整試題與解答

113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數為19萬2127人...

113會考／下午開放查試題解答 6月7日寄發成績單

113年國中教育會考今天第2天，考自然、英語閱讀、英語聽力。全國19萬餘考生分別在18個考區、233個考場應試。下午考試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。