113會考自然／考題比模考、歷屆簡單 考生：難度不如預期
國中會考自然科今天上午登場，台北市考生多認為較模擬考及歷屆試題簡單，有考生指閱讀測驗題組偏常識；另名考生則慶幸心臟構造沒入題，有信心取得理想成績。
113年國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。
自然科考試結束鐘聲響起，台北市李姓女同學難掩笑容，表示試卷前半部題目很簡單，後面開始有些鑑別度但不至於看不懂。李同學接著挽起朋友的手，說要去穿堂拍照留念。
莫同學與賴同學也一派輕鬆，他們認為模擬考比這次難，其中印象最深的題組是閱讀測驗，有一題在探討食蛇龜瀕臨絕種的原因，雖然不是課本中教過的，但內容及考題都偏常識，有信心取得理想成績。
陳姓男同學說，本來很擔心考心臟構造及血液循環，所以早上瘋狂背誦複習，沒想到今年沒有入題，讓他既開心又有點失望。
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