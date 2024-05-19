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113會考數學／幾何題易卡關 整體難易適中

聯合報／ 記者許維寧宋原彰鄭國樑林佳彣余采瀅／連線報導

昨第二節考數學科，解題教師分析，今年數學考題整體難度適中，題組討論成人理想體重，並提供三個理想體重公式，考驗學生推理能力；難題則多聚焦幾何，需要學生轉換生活情境或數學情境，才能迎刃而解。

北市北投國中教師林柏嘉分析，今年數學科前十二題多考單一數學概念知識，多數學生應能立即作答；生活情境題則出現於第十一題後，考生需將數學概念連結具體情境。

林柏嘉表示，今年挑戰性試題在廿題後，且多是幾何，學生需要深入理解觀念，並將生活情境或數學情境加以轉化，方能正確解答，但整體而言，試題難易度和安排應可降低解題焦慮感。

桃園市平鎮國中教師劉建成表示，今年試題生活化，如第九題提供四種癌症一到四期三年後存活率圖表，需視圖表內容判斷兩種說法正確與否；也將「碳排放」入題，題幹要求以降低碳排放為目標，討論如何改變交通方式，實考不等式概念。

部分試題需從圖表擷取訊息，題組討論成人理想體重並給予三個公式，考驗學生推理能力。

林柏嘉也說，非選擇題則重策略，第一題取自健康飲食餐盤，以標語說明穀物、蛋白質、蔬菜等分量關係，並繪製餐盤圖形；第二題則取材自同心圓多功能桌，考生需把情境轉化成數學問題再擬定推論方法。

台中市一名考生表示，幾何題較難，試題需畫圖並找解法，容易卡關；但北市瑠公國中學生認為，試卷整體還算順手，但題幹敘述需花時間閱讀，題組題則得思考需運用的觀念。

113會考

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