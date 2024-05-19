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113會考社會／大量圖表時事 判別轉譯能力

聯合報／ 記者李芯宋原彰／連線報導

國中會考昨首節社會科，道交條例修法、微型電動車掛牌等時事均入題。教師分析，試題圖表多，題目生活化，並結合新聞時事，考生作答需有統整和轉譯知識的能力。有考生反映，題目不難，但圖表題多，題目長，需仔細看題。

新北市中平國中地理教師賈生玲表示，國中會考社會科試題編排由淺到深，連結學科知識與日常生活經驗，重視跨科整合與資料解讀，學生必須具有統整和轉譯所學知識的能力。雖然部分試題題幹較長，但文字閱讀量與過去相當，學生仍可從容作答。

試題有使用圖表、照片等不同形式呈現，高雄市明義國中歷史教師陳莉婷舉例，第四十三題提供的表格，是台灣歷史上四個港口於十九世紀末到廿世紀卅年代間，每十年的輸出額總和，數據量多，學生必須判斷題幹背景為日治時期，以及受到什麼政策影響，題目鑑別度高。

此外也有很多時事入題。高雄市路竹高中公民教師師秀玲表示，第廿四題是有關高速公路回數票，題目敘述中有提供相關資訊，讓沒有看過回數票的學生仍可作答。另一題題組題是關於二○二二年政府修正道路交通管理處罰條例，學生需判斷法規變革需要經過何種程序。

鳳西國中學生曹姓考生說，社會科會考難易度約與平常考古題相似，圖表、圖片的判斷題目較多，需仔細看題。張姓、簡姓考生也說，會考的題目不難，但每題選項都必須思考一下，題目長度有明顯稍長一些。

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