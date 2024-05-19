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113會考國文／文言文考斷句 圖文題生活化

聯合報／ 記者許維寧林佳彣宋原彰余采瀅／連線報導

國文科昨下午登場，考生反映今年文言文偏難，解題教師則分析，今年文言文考出「斷句」，關鍵在於先掌握主詞，再透過虛字了解句型。此外，今年亦考圖文識讀，評量學生轉譯圖文，能否從圖文給予的「正面感」訊息讀出「負面感」的漲價一事。

高雄市立旗山國中教師丁美雪表示，今年白話文題數卅題、文言文十二題，比去年少一題。試題從基本觀念出發，漸次發展到高層次活用，結合學生生活經驗也包含古今中外議題，整體難易適中。

新北市江翠國中教師陳恬伶表示，今年考出文言文斷句，語句不長，但關鍵在於考生要能先掌握主詞、透過虛字了解句型，講求活用文言文閱讀理解技巧，又題幹已用白話文寫出大意，只要找出主詞和句型，應不難判斷。

陳恬伶也提到，考題亦出現互文對讀，比較《東萊集》和《左宗棠全集》兩文，兩篇文章多是講如何讀書與活用；此外，試題要求學生從秦篆的特徵，判斷哪一張圖為秦篆。考生過去可能較少練習類似考題，但只要掌握閱讀方法多容易作答。

丁美雪表示，圖文識讀題目非常生活化，題目以「秋刀魚爭取加薪」詢問考生文章的用意，答題當下也許會很疑惑，但圖文已給予關鍵線索「秋刀魚新售價每條五十元」。該圖以幽默方式說明漲價，用正面感受的加薪一事，來呈現即將漲價的負面訊息。

台中市一名陳姓考生表示，文言文試題閱讀起來有些吃力，需多看幾次才能找到答案；北市龍門國中一名學生也認為文言文較難，在於平時接觸機會少、不易理解，且閱讀測驗也需花時間消化前後文。

113會考

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