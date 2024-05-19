113會考寫作／寫作分析吸睛標題 考生：看不懂

一一三年國中教育會考昨登場，全國十九萬餘考生分別在十八個考區應試，今年寫作測驗再次出現「不必訂題」，而是提供圖表，列舉報章雜誌等生活常見的標題，要學生簡要說明曾看過的標題設計，思考其發想可能受到哪些因素影響，不少考生看到題目直呼「嚇一跳、看不懂」，教師則認為取材生活化，考驗多元綜合表達能力。

苗栗縣造橋國中校長林孟君指出，本次寫作任務圖文並陳提供資訊，考生不必訂題，圖表呈現六個產品文案、社群平台、報章雜誌中常見的標題，例如「豪華『包糕粽』套餐讓你考試高分過」、「打趴五星級飯店主廚的蛋糕，竟出自國中生之手」、「動漫展門票銅板價，學生族小確幸」、「前車這樣做，後車崩潰差點釀禍」等。

嘉義縣東石國中國文教師李育靜表示，這次的寫作任務要學生先簡要說明曾看過的標題設計，思考設計的發想可能受到哪些因素影響、背後反映哪些現象，最後歸結出自己的觀點或看法，不僅生活化，更是結合學生生活經驗。

過往寫作測驗都是直接給題目，而這兩年都是寫作任務，林孟君說，有的孩子擅長抒發情感、有的擅長議題論述，寫作任務的好處是能尊重不同孩子寫作的手法和思路。但與此同時，孩子寫作的第一個罩門往往就是讀懂文章在寫什麼，孩子對文字閱讀的理解能力要更深刻，讀懂之後才能做歸納。

至於怎麼寫才有機會拿高分？李育靜說，若考生能清楚思考標題生成的原因，寫下曾看過哪些產品文案，分析這些文案設計的敘述方式，以及文案設計是受到什麼影響？為何會吸睛？標題背後的訴求，「這類型的寫作，可以讓我們共同期待」。

台南有考生表示，看到作文題目嚇了一跳，搖頭直言「看不懂」，有學生則認為，既然題目沒有訂死，想像力夠就不會考零分。但台中也有考生憂心，今年的題目考生基本上都寫得出來，但內容恐怕千篇一律，除非觀點非常獨特，否則難拿高分。

一名關廟國中考生表示，寫作測驗考出這種「非典型題目」，雖然靈活，但是可能看不懂出題的用意。如題目有「百年大旱」、「包中」等新聞或廣告標題，如何將看似零散的提示寫成完整的文章，考驗理解和整合能力。