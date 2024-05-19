113會考／首日違規 提前或逾時作答88件

昨為會考首日，考生違規事件以「提前或逾時作答」為最多，還有廿七名考生攜帶量角器或有量角器功能的文具入內遭記違規。由於近期花蓮餘震不斷，全國試務會表示，發生地震的話，會由各考場主任決定如何處理，如果學生須就地掩蔽，將延長考試時間，最多以廿分鐘為限。

國教署表示，會考首日。考生違規事件以「提前或逾時作答」為最多，初步回報約八十八件；其次為「隨身放置非應試用品」四十八件。

其中，數學科有廿七名考生攜帶量角器或有量角器功能的文具入內遭記違規。全國試務會副主任委員陳良傑強調，可攜帶直尺、圓規、三角板等，但不能帶有量角功能的文具，考前已請各國中加強宣導。

陳良傑也表示，國文科有一名考生於考試前坐在非自己座位的空位上，監試人員制止並提報交換座位違規事項，未料該考生又於考試期間將疑似撲克牌的物品放置於座位，遭登記違規攜帶非應試用品，最後在寫作測驗時，再度坐別人座位違規。

此外，國文科考試期間，有一名考生被發現疑似偷窺前方學生答案卡，亦被登記違規。陳良傑表示，上述樣態都將交由全國試務會討論。

此外，民眾黨「五一九草根決心行動」今下午號召民眾至台北市北平東路的民進黨黨部前遊行，有考生擔心遊行會影響考試。國教署回應表示，台北市政府事前已和相關單位溝通，提醒不要在考試期間測試音響，並加強人力，也有警力協助。