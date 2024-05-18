113會考國文／考生坐錯座位、疑窺視他人答案卡 皆被列違規

國中教育會考今天第3節考國文，有考生於考前坐到非自己座位的空位上，還有考生疑似窺視他人答案卡，都被登記違規，將提交全國試務會討論。

113年國中教育會考今天舉行第1天考試，第3節考國文，19萬2127人報名，2295人缺考，缺考率1.19%。

全國試務會副主任委員陳良傑表示，根據各考區初步提報的違規統計，國文科考試時的一般違規以提前翻閱試題本14件最多，其次是隨身放置非應試用品10件。

陳良傑提到，有考生於國文科考試前坐在非自己座位的空位上，被監試人員發現後制止，並被提報為交換座位應試的違規；該考生後來又於考試中被發現將私人物品放在座位上，再被登記隨身攜帶非應試用品的違規。

另外，國文科考試時，1名考生在考試中多次注意監考人員，後被監視人員發現該考生疑似窺視他人的答案卡，因此被登記為違規，將提交全國試務會討論。