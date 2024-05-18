快訊

113會考／民眾黨遊行地點近成功高中考場引考生憂心 國教署回應

新北泰山命案凶嫌死者皆志願役…男失控掐死女友 憲指部回應

台南多處停電！奇美博物館、東區購物中心一片黑 影響範圍及戶數待查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

113會考國文／考生坐錯座位、疑窺視他人答案卡 皆被列違規

中央社／ 台北18日電
國中教育會考5月18日至19日登場。聯合報系資料照片
國中教育會考5月18日至19日登場。聯合報系資料照片

國中教育會考今天第3節考國文，有考生於考前坐到非自己座位的空位上，還有考生疑似窺視他人答案卡，都被登記違規，將提交全國試務會討論。

113年國中教育會考今天舉行第1天考試，第3節考國文，19萬2127人報名，2295人缺考，缺考率1.19%。

全國試務會副主任委員陳良傑表示，根據各考區初步提報的違規統計，國文科考試時的一般違規以提前翻閱試題本14件最多，其次是隨身放置非應試用品10件。

陳良傑提到，有考生於國文科考試前坐在非自己座位的空位上，被監試人員發現後制止，並被提報為交換座位應試的違規；該考生後來又於考試中被發現將私人物品放在座位上，再被登記隨身攜帶非應試用品的違規。

另外，國文科考試時，1名考生在考試中多次注意監考人員，後被監視人員發現該考生疑似窺視他人的答案卡，因此被登記為違規，將提交全國試務會討論。

113會考 國中教育會考 國文科

延伸閱讀

整理包／113年國中教育會考 5科完整試題與解答

113會考寫作／解析聳動新聞、廣告 考生：不難發揮但拿高分不易

113會考國文／素養題有趣但文言文讀起來吃力 考生稱「這2題」算魔王題

113會考國文／和往年難度差不多、考驗理解力 AI深偽技術題組學生讚活潑

相關新聞

113會考寫作／非典型！見新聞和廣告標題入題嚇一跳 考生：題目很奇怪

國中會考下午國文科及作文考試，台南新豐考區考生反應不一。不過許多學生看到作文題目都「嚇了一跳」，因為不是固定某一個題目，...

113會考寫作／命題又是寫作任務！文案標題延伸思考 師：學生1能力需深刻

今天是國中教育會考首日，下午最後一個考科為寫作測驗。本次考題列舉生活中常見標題，要學生簡要說明曾看過的標題設計，思考其發...

113會考寫作／解析聳動新聞、廣告 考生：不難發揮但拿高分不易

國中教育會考今年寫作測驗以聳動的新聞廣告標語為主題，要考生寫出為何有此現象以及如何因應。考生說，今年題目不難發揮，基本上...

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

整理包不斷更新／113年國中教育會考 5科完整試題與解答

113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數為19萬2127人...

113會考／會考首日提前或逾時作答違規最多 明日下午公布解答

今日為113年國中教育會考首日，4科到考率均超過98％，考生違規事件以「提前或逾時作答」為最多，共88件。全國試務會提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。