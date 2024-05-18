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113會考社會／新北到考率98.39% 學生：比模考簡單、中國史題目少

中央社／ 新北18日電
國中教育會考今、明兩天舉行，全國19萬餘考生上陣，許多人都是人生第一次參加大型考試。記者劉學聖／攝影
國中教育會考今、明兩天舉行，全國19萬餘考生上陣，許多人都是人生第一次參加大型考試。記者劉學聖／攝影

國中會考社會科，新北各考生多認為題目難易適中但靈活，需跨科理解。也有學生反映，答完題無多餘的時間檢查。教育局表示，今日國中會考整體到考率約98.39%，過程大致順利。

國中教育會考，新北考區設29個考場，教育局下午表示，有2萬9828人報考，新北考區整體到考率約98.39%，過程大致順利，無重大違規事件。

教育局長張明文上午至海山高中考場，關心考生應試。各校也組成考場服務隊，讓家長放心及考生安心應試。

淡水國中學生在淡水商工考場，王姓學生表示，社會科考題靈活，比平常模擬考簡單，她與同學都認為，只要平常有唸書，應都能順利作答。

淡水國中陳姓學生說，公民題目比較需要分析，第1、2冊的出題比例較多。但要觀念清楚，遇到民法概念、直系、旁系血親、限制行為能力等基本題，需要融會貫通。

新莊區福營國中、丹鳳國中在光啟高中應考，楊姓學生說，其中的公民題組中，有民法修正18歲為成年，公民權仍維持20歲。這些，老師曾在課堂特別強調時事題，果然今年出現在考題。

福營國中蔡姓學生說，有1題公民題，測驗對民法、刑法、行政法的理解；她想了很久，後來找到「行政機關裁罰」的關鍵字，瞭解到是與行政法有關。

歷史科方面，淡水國中張姓學生說，只要記住關鍵重點，透過分析即能找出答案。其中，中國史題數較少，台灣與世界史的部分較多；但題目多是從台灣出發，連結中國史、世界史。

板橋區中山、光復、板橋、新埔等國中、華僑高中國中部，在海山高中考試。彭姓學生說，社會科雖難易適中，比平常模擬考簡單，但題目新穎，花比較多的時間思考，她寫完題目後，沒有多餘的時間檢查校對。

蔡姓學生表示，有1題結合地理圖形、位置、民代選舉席次，牽涉到地理科公民科的跨科理解，題目很活潑。

113會考 公民科 地理科 歷史科 社會科 考題

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