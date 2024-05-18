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國中會考生 基隆、新北創新低
113年國中教育會考今明登場，基隆考區考場分別設於基隆高中、基隆女中、海大附中及基隆商工4校，共2623名考生，比去年2701人還少78人。不只基隆考生人數創新低，新北市也因少子化，今年考生2萬9828人，為近5年最低。
基隆會考應考人數逐年下降，每年減少約100到200人，近5年從3066人、2872人、2832人、2701人，到今年的2623名考生。主要是因出生人口逐年下降，以及學生流失到雙北。
新北教育局統計，近5年考生人數為3萬1991人、3萬914人、3萬764人、3萬742人、2萬9828人，今年也是第一次跌破3字頭。教育局表示，雖然報考人數為近年最低，但今年考場數仍維持29個考場。
基隆教育處表示，昨下午3點至5點開放考生看考場，為維護試場品質，考生及家長均不得進入試場教室。另外，申請特殊試場服務有48人，為使應考學生能獲更完善考場服務，特殊試場部分則回歸各考場，使教師更能就近照顧，並依往例的考場環境使用冷氣教室，讓學生能在舒適環境應試。
基隆教育處表示，暖暖、中山、南榮、建德與碇內國中5校及個別報名的考生，考場於基隆高中，應考人數582人；銘傳、中正、信義及成功國中考場則在基隆女中，應考人數717人；二信、聖心、八斗及正濱國中4校考場於海大附中，應考人數631人；明德、安樂、百福及武崙國中4校考場於基隆商工，應考人數693人。
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