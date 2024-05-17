超用心！這國中午餐吃「會考打氣5A++餐」還有必勝豬排
【文：武美齡】
113年國中教育會考將於5月18日及19日2天登場，學校及家長們特地為考生們安排祈福餐點，替學生們加油打氣。
台北市弘道國中在會考前三天的午餐，替考生安排了驚喜！廠商特別製作5A++特餐和必勝豬排，祝福考試順利。
金門金寧中小學則特別安排了連續三天的會考祝福餐，第一天是俏皮的100分特餐，由地瓜薯條和香酥魷魚圈組成；第二天推出冰糖豬腳象徵金「膀」題名；第三天則是由五種美食組成諧音「順利包高中」。
桃園市南崁國中也準備了包子、蘿蔔糕、粽子，象徵 「包、高、中」，為學子祈福，期望在本次會考大放異彩。
新北市石門實驗國中家長會特別送給學生象徵「包中」的冰粽，而校方準備了象徵「一切都乖乖成功進行」的海藻乖乖，預祝九年級孩子會考表現超群亮眼，一切順順利利！
從這些餐點中可感受到校方及家長會的用心，將營養、健康、考運送給九年級同學們！
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