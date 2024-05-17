國中教育會考下午3時看考場 考試當天集會已協調

113年國中教育會考18、19日舉行，今天下午3時到5時開放看考場，考生務必走一趟熟悉交通路線。考試當天，台北、金門等縣市有集會活動，已由地方政府協調避免影響考場秩序。

國中教育會考是台灣最大型考試之一，全國19萬餘考生分布在18個考區、233個考場。今天下午3時到5時開放看考場，考生務必親自走一趟，熟悉家裡到考場交通路線，並找到試場（教室）所在位置，避免考試當天慌亂。

考試當天仍有部分縣市有集會活動，例如台灣民眾黨規劃19日下午2時在民進黨中央黨部前（台北市中正區）舉辦「519草根決心活動」，號召上千人參與。金門縣迎城隍民俗活動也是在19日，但集合和出發時間也已延到下午。

國中教育會考第2天考試到中午12時30分結束，因此上述2場活動影響不大。不過教育部國民及學前教育署仍與台北市、金門縣政府保持聯繫，與主辦單位協調因應措施和緊急處理機制。

國教署指出，每年都會發函縣市政府，提醒國中教育會考辦理期間，對於申請的集會、遊行及活動，應考量距離考場位置等因素審慎審核，避免影響考場秩序。

對於已核准的集會、遊行，會由地方政府召集警政等相關單位，研議因應及緊急處理機制，並適時呼籲參與民眾，共同維護交通順暢，暫停使用麥克風、廣播等器材、施放煙火爆竹等，以避免產生噪音。