國三孩不愛念書喊讀「高職應英科」 母憂2點：該強逼上高中？

儘管學歷無法定奪一個人未來發展的好壞，但多數父母仍免不了為子女的學習狀況擔憂、焦慮。近日一位會考生的母親發文表示，女兒的模擬考成績不理想，念書時總是心不在焉。原PO向女兒打聽升學志願時，女兒表示自己對高中沒興趣，想念較簡單的高職應英科，原PO認為這個決定不妥，十分猶豫是否該順應女兒的想法、或是硬著頭皮讓她念普通科？

原PO在FB社團「國中學習討論群」發文表示，身為會考生的女兒模擬考成績很不理想，經她勸導後仍是心不在焉。原PO向女兒詢問對升學有何想法，對方表示普通高中自己念不來、沒興趣，認為讀高職的應用英文科會比較輕鬆。

原PO聽完認為不妥，一來女兒的英文程度普通、二來她認為現在國小就有英文課，多數人都會英文。儘管原PO女兒再三保證自己對這個科系有興趣，會認真學習，但原PO仍煩惱，是否該順著她，讓她去讀喜歡的應英科？還是要硬著頭皮讀普通科才好？

許多網友認為，若是強逼小孩去念普通科，她只會更痛苦，「無心念書去讀普高也是白念，給自己一技之長也不錯」、「一技之長很重要喔！高中課程是國中的加深又加廣，若國中不會自律學習，硬讀高中也念不來，最慘的是會自我放棄」、「還有一個可預期的衝突是妳並沒有尊重她的選擇，未來還是有機會成為爭吵的破口」。

有網友則建議原PO女兒再多考慮其他科系，「高職應用英文也不是孩子想的容易，看看有無其他的選項」、「她不愛讀書，應用英文還是在讀書喔。選技能為主的科系，應該更有趣呀！可以引導看看，也許能找到更喜歡的技能去學習」、「看看能不能讀高職應用外語，可以多學第二外國語」。

有人建議原PO應適時放手讓女兒自己決定未來，「高職不太可能是她最後的學歷，多數人的專長都是在大學才有基礎，還是以她興趣為主，並且要她為自己負責吧」、「好好理解小孩的性向比較重要。盡量讓小孩做自己想做的事情，能獨立就好」，不過也有網友持相反意見，「我認為讓一個十五歲的小孩自己選擇、自己負責，是很大的風險」。