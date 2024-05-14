快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

國中教育會考5月18日登場 報名人數19.2萬創新低

中央社／ 台北14日電
國中教育會考5月18日至19日登場，國健署呼籲家長關注家中孩子的壓力狀況，適時給予正確引導。聯合報系資料照
國中教育會考5月18日至19日登場，國健署呼籲家長關注家中孩子的壓力狀況，適時給予正確引導。聯合報系資料照

113年國中教育會考將於5月18日、19日舉行，共19.2萬人報名，創歷年新低。教育部呼籲，各界於會考期間，應避免在考場附近舉行集會、遊行及民俗慶典等活動。

教育部新聞資料指出，113年國中教育會考包含全國18考區及大陸考場，總報名人數19萬2127人（集體報名19萬212人、個別報名1915人）；全國18考區總共設置233個考場，下設6193個試場。

國中教育會考考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，除了寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考科均為4選1的選擇題型。

根據國中會考試場規則，考試說明開始後，考生不准離場，考試正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場；考試說明時段內，考生不得提前翻開試題本，也不得提前書寫、畫記、作答；考試結束鈴響畢，考生應立即停止作答；不得攜帶非應試用品入場，僅能攜帶手錶，電子錶應解除響鈴功能。

全國試務會提醒，會考准考證已於4月寄發，考生須攜帶准考證準時入場並對號入座，考前應詳閱簡章、了解考試規定，往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本，都是常見的違規樣態，隨身攜帶非應試用品發出聲響，導致違規記點或扣分更是歷年常見，請考生特別留意。

教育部呼籲，各界於5月18日、19日國中會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等活動；若無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量、維護交通順暢，讓考生順利考試。

113會考

延伸閱讀

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

家長也要考前衝刺！會考倒數10天 衝熱門「加持地點」4招集氣助考運

國中會考18、19日舉行 出題老師教授等170人今入闈

113會考數學衝刺／幾何難題重概念聯想 非選答題有撇步

相關新聞

國中教育會考5月18日登場 報名人數19.2萬創新低

113年國中教育會考將於5月18日、19日舉行，共19.2萬人報名，創歷年新低。教育部呼籲，各界於會考期間，應避免在考場...

有拜有保庇！ 會考拜文昌帝君最熱供品這3樣 拜桂花寓意深

再過不到一周就是國中會考，從前幾天開始，台北市各大寺廟都湧入許多家長、考生，來幫考生求好考運。大台北地區求取功名熱門、必...

國中會考與迎城隍「撞期」憂鞭炮聲影響考生 金門縣府這樣做

113年國中教育會考將於下周六、日登場，今年的第二天考試與縣內重要民俗活動「四月十二迎城隍遶境」是同一天，許多家長擔心遶...

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

文昌帝君主掌讀書、考試與功名，是民間信仰中的學業之神，每逢考試、測驗、評鑑等重要關卡時，許多人都會向文昌帝君祈求考運亨通、金榜題名。會考在即，《聯合新聞網》整理全台超靈驗文昌廟，以及參拜時的流程、禁忌

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

家長也要考前衝刺！會考倒數10天 衝熱門「加持地點」4招集氣助考運

國中教育會考倒數十天，考生們做最後衝刺準備，家長為求心安也閒不下來，一起跟著孩子考前衝刺，除了噓寒問暖準備餐食外，並且利用各種可能幫助孩子有底氣的招式參加考試，其中祈求金榜題名的文昌宮，又是家長們最熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。