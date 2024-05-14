寫作教室／113會考作文命題趨勢解析 1形式呈現機率高「恐愈趨困難」

近幾年隨著環境變革，會考作文題目更加多元，也越發講求個人見解的抒發，故學生培養自身觀點，以有條理的方式進行表述，是十分必要的技能。以下，就讓我們分析近幾年的考題形式和出題涵蓋的範圍，推測今年可能的題目走向。

近三年會考作文皆為「不必訂題」的模式，更著重學生對圖表的理解，並期待多元論點展現。以110年「未成功的物品展覽會」為例，透過「展覽會」的情境設定，暗示學生聚焦於「值得分享的具體物件」取材，並於引文中提醒書寫要點，需「描摹物品外觀」及其中「蘊含的情感意義」。而111年會考「多做多得」，則是「通訊軟體頁面」的出題形式，利用班級群組呈現貼合學生經驗的對話情境，群組中四位同學各自提出論點，談及「多做是否多得」、能否「不做而得」，不失為給予考生省思的方向。

再看112年以「近年來台灣民眾最喜愛的影劇類型統計」為寫作資訊，同樣挾帶圖表訊息，相較於前兩年的豐富圖像內容，統計表較為簡潔扼要，更仰賴學生評述的能力。題目說明提到兩項書寫要點，學生需針對圖表中數據差異「提出見解」，再延續見解提出「相應事例」。此題目能接受的寫作角度更加多元，只要學生能把握住兩項書寫重點，呈現出的表述便能夠百花齊放。

「心測中心」最新釋出的預備測試題其一談論「共享」議題，需要學生提取自身生活經驗結合對社區發展的想像，構思值得共享的物品，再思考「可能產生的影響」以及「個人感想」。其二「對不起與原諒」一題，藉由漫畫形式，促使學生理解情境，探討面對錯誤和寬恕與否的哲思。相較於以往的題目更有深度，考驗著學生對於能源永續、社區關懷以及人我關係的省思能力。

綜觀近年會考正式試題與預試試題，今年考題極有可能仍以「文字圖表化」的形式呈現，題目難度可能愈趨困難，考驗學生寫作的廣度與深度，廣度在於能包容更多寫作的切入點，而深度則有賴學生多著眼思考自身與環境、社會之關聯。

引導式寫作行之有年且形式繁多，然而就其本源仍是著重於個人見解抒發，只要能仔細審題，適當擷取生活經驗並增添新意於其中，圖文式題型其實並不可怕。