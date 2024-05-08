家長也要考前衝刺！會考倒數10天 衝熱門「加持地點」4招集氣助考運

國中教育會考倒數十天，考生們做最後衝刺準備，家長為求心安也閒不下來，一起跟著孩子考前衝刺，除了噓寒問暖準備餐食外，並且利用各種可能幫助孩子有底氣的招式參加考試，其中祈求金榜題名的文昌宮，又是家長們最熱門的「加持地點」。

招式一

在文昌宮點元神燈，持准考證影本，算好點燈的天數，報名時填寫考生資料，工作人員每天祭拜，請求文昌帝君幫助考生聚精會神專注讀書。

招式二

參加文昌宮的國中會考光明禮斗祈福法會全套服務，通常在4月拿到准考證後開放報名，限額5000名，報名時需記得孩子出生時辰、考場位置與號碼。完成報名後會拿到一袋加持過的肥皂、米、文具、平安符等物品，回家給考生使用。

文昌宮的國中會考光明禮斗祈福法會全套服務。圖／劉玉玫提供

招式三

文昌宮在考前三天舉辦誦經祈福法會，這期間可帶著准考證影本，以及考生當天要穿的衣服參拜。工作人員會協助在衣服上蓋章，應考時穿上可保佑應考順利；要留意蓋過章的衣服回家要放高處，避免他人坐臥及寵物觸碰。

招式四

校方舉辦「包高中」活動誓師大會，考生們戴上「必勝」布條，接受師長及學弟妹祝福，加上敲鑼打鼓應援集氣活動，走過狀元門，滿滿的儀式感。活動最後，還會分發內含包子、蛋糕、粽子的「包高中」餐盒與文具，接下來由家長代表進行中式祈福或西式祝禱儀式。

考生必備必勝布條。圖／劉玉玫提供

學校準備的狀元門，祝考生金榜題名。圖／劉玉玫提供

多數考生會選擇參拜文昌帝君，供品通常會選擇有諧音或寓意的食物，盡量以單數為佳，以下是常見供品。

蔥：取諧音「聰明」，許多家長也會以市售的加蔥的蘇打餅取代。

蒜：「算」，會算、有勝算，數學科想拿高分的考生可以準備。

蘿蔔：有好「彩頭」的諧音，保佑考生有好彩頭考運到。

芹菜：讓家中考生讀書「勤」快取得好成績。

鳳梨、香蕉：金黃色的水果，讓家中考生「金」榜題名。

礦泉水：讓你在國文作文能夠「文思泉湧」寫來得心應手。

粽子：「包中」的諧音，期盼包中第一志願的學校。

沙拉油、橄欖油：有「加油」的寓意，全力以赴考上心目中理想的學校。