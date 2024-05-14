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寫作教室／會考作文「圖表題」怎拿高分？ 4字秘訣這樣寫——以112年為例

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 葉伊庭／撰寫
圖為112年國中教育會考，考場示意圖。記者許正宏／攝影
圖為112年國中教育會考，考場示意圖。記者許正宏／攝影

圖表題為近年會考寫作測驗趨勢，不同於純文字的寫作說明，圖表類型寫作說明在保留更多學生自我解讀空間的同時，也增加解讀題意的難度，雖然純文字的說明量減少了，但我們還是可以從圖表與文字間透露的訊息，來找出寫作的範圍。

以112年會考題為例，這次題目相較111年〈多做多得〉更有挑戰性，其一原因在於已沒有明確的題目作為提示，同時卻也因此放寬書寫題材的限制，要看懂圖表題，就必須從解讀圖表與文字訊息下手。

統計類圖表題要如何拿高分？在取材上，或許我們可以試著用「以小見大」的方式來處理，題材上可以由「個人」書寫到「社會」。

首先，可從自己看電影的經驗下筆，寫出自己對於電影題材的喜好與選擇原因，甚至是第一次觀賞電影的經驗等；其次，再從圖表擷取資訊，並組織自己的看法。比如「動作冒險」與「奇幻想像」類為台灣民眾的觀影大宗，我們可利用「提問」的方式來擷取資訊，並從思考問題的答案中表達自己的想法，例如提出「是不是社會工作壓力大，而使得民眾喜歡選擇較刺激與奇幻的題材觀賞？」或是「為什麼相較於感官刺激類的電影、貼近寫實的題材反而受眾較少？」藉由回答提出的問題，逐步把自己的想法表達出來。同時也要注意，如果可以讓自我經驗與所提問題相結合，文章在表現題材上會更加有脈絡與層次，更能達到「以小見大」的書寫策略，如此，距離六級分也就不遠了。

會考寫作的內容依然在於「自我經驗」的書寫，並且書寫出感受與想法。絕不要因為看到圖表而卻步，其實圖表只是題型上的變化而已，寫作內容的本質是不會改變的，都是從書寫經驗來闡述自己的想法與感受。不管題目出現什麼樣的變化，試著找到相關的經驗，並逐步表現出個人的思考路徑，展現自己的想法。

唯要留意的是，切勿花費文章多數篇幅於敘述事情的前因後果上，導致最後自我看法寥寥無幾。要記得展現個人想法的重要性，細膩的看法與體悟，絕對是會考贏得高分的關鍵。

113會考 作文

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