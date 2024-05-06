113會考自然衝刺／自然 弄清觀念定義 少做艱澀計算

國中會考自然科最後如何衝刺？補教老師提醒，新課綱新增的人體防禦作用與病毒等新單元仍是出題重點，務必熟記疫苗作用相關原理，食安問題也要注意；最後階段，不要再練習艱澀或大量的計算，寧可花時間把觀念和定義弄清楚。

補教老師楊過表示，考場作答時把重要的關鍵字抓出來，注意題目的最後一句話並畫線，確認題目的考點問題為何。避免因為一題的執著而耗費太多時間，導致題目寫不完。不確定的題目不要直接亂猜，可以從答案倒推；或著先刪去不可能的選項，提高答題正確率。

最後衝刺階段，他建議從一○八年以後的考古題下手，並把課本的所有實驗，包括實驗器材、操作流程，每個單元的觀念和定義弄清楚。

台北市萬華國中教師王美玲分析近年會考自然科試題，具有「三多一沒有」的特色，答題時，務必從試題提供的多元訊息「三多：文字多、圖表多、情境多」，做出合理的判斷或解釋，而不是直覺式答題，例如去年的草莓題。複習時，不要忘記實驗的過程、方法、原理、操作過程與結果的判斷，搭配基本概念的計算，也就是「一沒有：沒有複雜的計算題」，去理解科學的原理原則。

補教老師游夏提醒，新課綱中，新增的人體防禦作用與病毒等新單元，應該仍然會是出題重點，務必熟記疫苗作用的相關原理，另外，最近的食安問題，如邦克列酸會影響粒線體將細胞能量物質（ATP）運送到細胞質的功能，使細胞不易獲得生存所需的能量而逐漸凋亡，導致器官功能缺損，有關粒線體結構和功能的題目，應多加注意。（系列完）