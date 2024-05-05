113會考社會衝刺／社會留意跨領域 長題目是趨勢

社會科是會考拉抬分數的科目，想取得高分，台中文華高中老師李佳浤表示，要留意跨領域素養命題，多元測驗的觀念。另近年社會科題目加長是趨勢，多位社會科補教師提醒，面對冗長題目，掌握關鍵解題方法更能輕鬆解題，遇到大魔王時事題也不用擔心，因為課本知識仍是重點。

李佳浤表示，社會科出題時，常見以某歷史事件或社會議題為題幹，除測驗該歷史觀念，也同時延伸相關地理或公民觀念來測驗，最後衝刺期，除練習近年會考歷屆試題外，也應注意各領域觀念的橫向連結。

歷史科方面，補教老師黃霑提醒留意台灣史，包括台灣史前時代、清領時期和日治時期，以及中華民國在台灣時期的經濟發展都是常見命題，世界史則常融合時事題。

地理科常是社會科高分關鍵，補教老師李威立表示，出題比率，世界地理占分最多、台灣次之，最後才是中國地理，考生最後複習時應注意時間分配，才不會事倍功半。

公民考題愈來愈生活化，常與時事結合，補教老師羅文表示，例如政治的罷免、彈劾，法律上民法、刑法的判定，親屬關係中姻親血親的分別等，及經濟與生活篇的機會成本、比較利益、專業分工、供給法則都是很有可能會出的題目類型。台中文華高中老師李佳浤表示，民法成年年齡降為十八歲、行為能力、刑法責任能力、消保法也都是重要觀念。

國內外時事方面，羅文提醒，校園霸凌、校園性騷擾、青少年性剝削、全球化帶來的國際貧富差距與國際犯罪頻繁、廢死、俄烏戰爭與全球通膨、以巴戰爭與宗教衝突，可特別留意。（系列四）