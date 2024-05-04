113會考數學衝刺／數學抱佛腳 讀熟幾何基本概念

國中教育會考即將在十八日登場，因應一○八課綱會考考題素養，北投國中教師林柏嘉分析數學重點內容和方向，七上重點內容在分數四則運算、一元一次方程式等，另也須留意，如七下的代數則包括二元一次方程式、不等式、比例等概念，常會結合生活素材。

林柏嘉表示，會考難題多來自於九上，聚焦幾何量與關係，會考時容易考複合圖形，題目甚至不會提到重心等概念，但會取用重心的性質出題，難處在於學生能否知道選用哪一個幾何性質解題。建議學生看到幾何複合圖形，應開始盤點過去學過的知識，基本觀念務必讀熟，遇上難題可嘗試將觀念套入再思考。

補教老師林名揚則建議用模擬考成績定錨，等第在Ａ上下起伏的學生，建議用最短時間解完一至十五題，之後可跳至解兩題非選題等奪分關鍵，只要解題方向、策略和概念正確，即便因計算粗心有誤，還是可以拿到分數。

林柏嘉也給予不同程度學生衝刺建議，程度較落後者，目標可放在Ｂ、B+，拿下有把握的單元，做歷屆試題時將重心放在前十題，找出會做、較有感覺的題目並分析單元，再將課本單元範例做一遍；程度中等者，目標可放在Ａ、A+，歷屆試題多寫幾遍，整理無法掌握的題目和單元；程度頂尖的學生建議鎖定A++，分析模擬考易錯、害怕的單元或數學知識，多花時間研讀與準備。（系列三）