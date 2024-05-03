113會考英文衝刺／英文重高階思考 要熟讀基本字彙

早在新課綱轉型強調素養之前，英文科就非常重視素養。桃園青溪國中英語教師許綉敏指出，英文考題多為素養題，跟學生生活息息相關，題目領域多元，學生必須在日常生活中培養「高階思考」能力，除了讀懂文章還得學會詮釋與價值判斷。

今年參加會考的國三學生是標準「疫情世代」。許綉敏發現，此一世代對於人與人之間的語言溝通還需要學習，有時會無法抓到語言背後的真正涵義。建議考生答題要慢下來，讀文章要釐清脈絡、從自己的生活情境去理解與推論。

近年圖表題比例不低，許綉敏說，學生除了看懂圖表、還必須有綜整能力，英文閱讀則不只局限於讀懂，考生還必須了解作者的鋪陳和論述，從文章中找到作者的態度和立場、以此回推答案。

以去年會考卅六到卅八題的性別議題為例，考生必須理解作者的立場，明白玩娃娃和蓋房子各有各的學習邏輯，才能找到答案。許綉敏認為，學生除看懂題目外，還要從複雜訊息中抽絲剝繭，理解對方的立場和價值，這是標準的「高階思考」，綜合排序、理性邏輯、綜整與重整、價值判斷等各種能力，也是新課綱趨勢。

許綉敏提醒，只要考生熟讀基本字彙的一千兩百字就能「脫C」。而近年考試常出現陌生的單字，考生不必害怕，用上下文情境可推理出單字的意思。（系列二）