國三不補習 會考英文怎麼練？他推教育部1網站：升高中輕鬆很多

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名國二生發文詢問，若是國三不考慮補習英文，在家自己複習可行嗎？英聽又該如何練習。圖為國中會考示意圖。聯合報系資料照
一名國二生發文詢問，若是國三不考慮補習英文，在家自己複習可行嗎？英聽又該如何練習。圖為國中會考示意圖。聯合報系資料照

國中教育會考將於本月18日（六）至19日（日）登場，除了準備最後衝刺的應屆考生外，許多國二生也開始磨拳擦掌，迎接明年的大考。一位國二生在網上發文詢問，若只有國一、國二補過英文，三年級不考慮補習，改成在家寫題本及複習講義，是否有足夠的實力迎戰會考？另外，原PO也想了解，英聽方面可以用哪些方法練習？

原PO將該則貼文發到FB社團「國中學習討論群」，獲得不少過來人及考生家長留言分享經驗。有網友表示，如果程度夠的話，自學不補習是沒問題的，「如果程度夠，把補習的時間拿來自讀是非常可以的唷！我家孩子表示英語沒這麼難」、「上課認真聽，買課本版本對應的評量認真寫就可以了，無需太焦慮。國中國文最重要啦」、「如果自己覺得可以，試著自讀也無妨。程度部分藉著學校大大小小的考試，應該就能看出」。

英聽方面，網友認為持之以恆練習最重要，「每天聽、讀雜誌30分鐘，半年後就很厲害了」、「堅持聽英聽」、「英聽就是多聽保持語感」。

也有人提供其他練習英文的方法，「我們家採用的生活應用方式學英文，比起學校的文法，我們家更傾向實用部分」、「你可以去找全英文的教學，比用中文講解的清楚多了，而且還能順便練英聽」。

還有網友推薦可多利用教育部COOL ENGLISH網站，「用教育部的COOL ENGLISH練就夠了，單字能夠背到4000單字，高中也輕鬆多了」，關於網站的使用方法，網友說明，「登入後，首頁左上方有三條線，按下去，點擊『課程專區』，再點擊『國中區』，就能選擇自己想要學習的課程囉」。

圖為COOL ENGLISH首頁。圖截自COOL ENGLISH網站
圖為COOL ENGLISH首頁。圖截自COOL ENGLISH網站
網友說明，點選首頁左上方的三條線，再至「課程專區」中點擊「國中區」，即可選擇想學習的課程。圖截自COOL ENGLISH網站
網友說明，點選首頁左上方的三條線，再至「課程專區」中點擊「國中區」，即可選擇想學習的課程。圖截自COOL ENGLISH網站

113會考 教育部 自學 英文 英聽 英語 補習

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