113會考衝刺／國文科寫作 3類文體各有眉角

逾十九萬人報考的國中教育會考五月十八、十九日舉行，本報今起連五天推出會考衝刺系列，訪問國中老師及補教老師，盤點最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，助考生拿高分。

國文科近年命題著重閱讀理解，考驗學生的文意判讀能力，國文教師認為，閱讀能力的培養固然來自平時的累積，但考前仍可透過多做題來練習解題策略。去年寫作測驗考了圖表題，國文教師建議，如又遇上類似題目，學生可結合個人生命體驗，在文章呈現人生感悟。

南投縣爽文國中國文教師王政忠表示，國文科著重課堂的累積，難臨時抱佛腳，但考前還是得多做題。他說明，題目文本的第一個句點前通常就是文章主旨，看頭看尾就約能掌握八成重點。再來，必須注意文本中「不但」、「而且」、「除了」等連接詞，判斷前後文是否有並列、轉折、因果等關聯性。

王政忠表示，選擇題閱讀理解的題目占比應在八成以上，傾向考驗學生文意判讀的能力。圖表題約占二到四題，不同的圖表有不同的命題重點，如長條圖是比較、魚骨圖呈現主從關係、圓餅圖是比例的判讀、流程圖的關鍵在順序，表格則是核對訊息。

王政忠說，寫作測驗題型有幾種，敘事類型的寫作要流暢、精練、準確；書寫抒感類型的文章時，學生可以練習如何連結生活的情趣、生命的價值、生存的法則。議論類型的文章則是在檢視考生如何展開論述，只要論點和論據能夠互相扣合，可放心大膽寫。

桃園市青埔國中國文教師陳俊志說，一一二年寫作測驗考題除了以圖表呈現外，還限定考生須解讀圖表、分析看法，再結合生活經驗闡述所見所聞、所知所得、所感所想。如果今年寫作測驗仿照去年，建議考生在分析圖表時，如題目有適合自己生命體驗的分析結果，就能在腦海中浮現許多過往深刻記憶，增添文章的真實性，感動評閱老師，獲取高分。（系列一）