高雄區漁會總幹事出任農業部政次 黃昭欽：全力以赴

民進黨昨天公布新內閣政務次長人選，高雄區漁會總幹事黃昭欽將出任農業部政務次長。黃昭欽今天受訪時表示，面對新職務會全力以赴。高雄區漁會理事長謝龍隱則樂觀其成。

根據新內閣政務次長人選名單，黃昭欽將接任農業部政務次長。黃昭欽任內經歷前鎮漁港首次大規模整建，是前鎮漁港產業轉型、永續發展的重要推手之一。

黃昭欽今天接受中央社記者訪問時表示，面對新職務，將會「全力以赴」，其餘不願多談。謝龍隱說，黃昭欽能為更多漁民服務，他樂觀其成。

謝龍隱指出，漁會總幹事4年一任，黃昭欽任期已剩不到1年，不需要改選，由漁會指派專人代理，目前已有人選。

根據高雄區漁會官網介紹，黃昭欽畢業於國立台灣海洋大學漁業科學研究所，曾任台灣區遠洋鮪魚公會總幹事、財團法人台灣鮪魚產銷發展基金會執行長、台灣水產協會秘書長等職。

中央推動高雄前鎮漁港整建計畫，經費約新台幣81億元，包含建設前鎮、旗津二港深水碼頭，及興建服務外籍漁民的船員中心，並改善既有卸魚場，新建多功能水產品運銷中心，改善前鎮漁港及周邊環境，健全污水處理系統等。

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