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內政部政次／為社宅批柯文哲 花敬群未留任
新內閣昨公布政務次長名單，號稱「天下第一大部」的內政部兩位政務次長花敬群、吳容輝都沒留任，格外引人關注；兩位新任次長屬中生代學者，被視為指標性人物。
新任內政部政務次長將由災防專家、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元及中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授董建宏出任。民進黨指出，馬士元曾任農委會簡任專委、內政部簡任專委，專長為災害管理體系與政策、災害防救與緊急應變；董建宏曾任高雄市政府新聞局局長，跟隨市長陳其邁團隊共度疫情，表現優異。
內政部現任次長花敬群當年學者入閣，長期為蔡政府社宅政策做辯護；前年九合一地方選舉執政黨慘敗，時任內政部長徐國勇請辭，花敬群續任。此次總統大選期間，代表民眾黨參選總統的柯文哲多次批評中央社宅跳票，花敬群多次站上火線回批柯在台北市府年代，決標的社宅不到一萬三千戶，完工四千多戶，有些則是前任市長的政績。有社運界人士質疑，花敬群從政後的言論與學者身分有所出入。
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