聽新聞
test
0:00 / 0:00

政務次長名單…綠讚敢嘗試 藍批不顧專業

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
新內閣昨公布政務次長名單，民進黨立委吳思瑤認為相當亮眼。圖／聯合報系資料照片
新內閣昨公布政務次長名單，民進黨立委吳思瑤認為相當亮眼。圖／聯合報系資料照片

內閣昨公布政務次長名單，民進黨立委吳思瑤認為相當亮眼，其中馬士元、董建宏、葉丙成等人屬於中生代學者，但非純研究導向，而是長期參與公共事務，具豐富實務經驗及創新思維，可見新政府有大膽嘗試的野心。

民進黨立委鍾佳濱也說，名單中有許多相當不錯、非紙上談兵的實務工作者，預料未來可以協助部會首長落實執行政策。他說，名單中有前立委也有來自中央和地方政府的前官員，肯定非常了解實務界運作，也熟悉政府部門業務。

國民黨立委黃健豪（圖）批評，準總統賴清德用人純粹看派系、不管專業。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃健豪（圖）批評，準總統賴清德用人純粹看派系、不管專業。圖／聯合報系資料照片

【記者鄭媁、張睿廷、林銘翰／台北報導】國民黨立委黃健豪批評，準總統賴清德用人純粹看派系、不管專業；他說，林靜儀專長是政治鬥爭，並非醫療專業，過去擔任立委就沒什麼特別表現與貢獻，疫苗審查委員會議也經常性缺席，令人對未來醫療環境感到悲觀。

國民黨立委許宇甄批評，從賴清德用選戰「敗將」張廖萬堅、林靜儀等人當次長就知道，只要有戰功，「行政部門任我行、位置任我挑」，許多人為了前途、官位，不惜自我扭曲、自我閹割，不外乎是認為只要敢拚，賴清德就會給餡餅。

內閣 吳思瑤 張廖萬堅 林靜儀 葉丙成 許宇甄 賴清德 鍾佳濱 黃健豪

延伸閱讀

【重磅快評】戰狼四伏 賴清德缺牧羊人或訓獸師？

小英之友會交流營恰與賴清德國宴「同飯店」 蔡總統：這不是畢典

接任衛福部次長 林靜儀：延續「任務必勝」的成績

綠酸民眾黨519上街頭不如待冷氣房 黃國昌：民進黨大官才在飯店吹冷氣

相關新聞

新內閣政務次長名單公布 挨批敗選者聯盟

新內閣昨天公布政務次長名單，有十一位次長留任。新任次長中，包括台大教授葉丙成出任教育部次長；今年立委選舉失利的民進黨前立...

新聞眼／學界業界政次 能否面對國會挑戰？

賴政府內閣政務次長人事案由前立委、學界、業界組成，看似符合「跨黨派、跨領域」條件，但在國會三黨不過半現狀下，未來四年政治...

政務次長名單…綠讚敢嘗試 藍批不顧專業

新內閣昨公布政務次長名單，民進黨立委吳思瑤認為相當亮眼，其中馬士元、董建宏、葉丙成等人屬於中生代學者，但非純研究導向，而...

內政部政次／為社宅批柯文哲 花敬群未留任

新內閣昨公布政務次長名單，號稱「天下第一大部」的內政部兩位政務次長花敬群、吳容輝都沒留任，格外引人關注；兩位新任次長屬中...

農業部政次／施正鋒：人選喬不定 才選聽話的人

農業部政務次長將由前農糧署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。有學者認為是要平衡農糧與漁業的發展，但也有人認為是選了「...

衛福部政次／林靜儀：延續「任務必勝」

前立法委員林靜儀接任衛福部政務次長，她在臉書發文表示，「接下來會在另個位置上為國家服務，我十分感激；也將與內閣團隊一起努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。