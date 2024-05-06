政務次長名單…綠讚敢嘗試 藍批不顧專業

新內閣昨公布政務次長名單，民進黨立委吳思瑤認為相當亮眼，其中馬士元、董建宏、葉丙成等人屬於中生代學者，但非純研究導向，而是長期參與公共事務，具豐富實務經驗及創新思維，可見新政府有大膽嘗試的野心。

民進黨立委鍾佳濱也說，名單中有許多相當不錯、非紙上談兵的實務工作者，預料未來可以協助部會首長落實執行政策。他說，名單中有前立委也有來自中央和地方政府的前官員，肯定非常了解實務界運作，也熟悉政府部門業務。

國民黨立委黃健豪（圖）批評，準總統賴清德用人純粹看派系、不管專業。圖／聯合報系資料照片

【記者鄭媁、張睿廷、林銘翰／台北報導】國民黨立委黃健豪批評，準總統賴清德用人純粹看派系、不管專業；他說，林靜儀專長是政治鬥爭，並非醫療專業，過去擔任立委就沒什麼特別表現與貢獻，疫苗審查委員會議也經常性缺席，令人對未來醫療環境感到悲觀。

國民黨立委許宇甄批評，從賴清德用選戰「敗將」張廖萬堅、林靜儀等人當次長就知道，只要有戰功，「行政部門任我行、位置任我挑」，許多人為了前途、官位，不惜自我扭曲、自我閹割，不外乎是認為只要敢拚，賴清德就會給餡餅。

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