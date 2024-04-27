顧立雄恐成短命國防部長？沈富雄逆風支持：他的「命」跟內閣一樣長

賴清德本月25日公布第六波新內閣人事，宣布國安會祕書長顧立雄將接任國防部長，成為史上第7位「文人部長」。而在此前，有網路民調顯示，近9成網友對於顧立雄接任國防部長一事並不看好，皆認為他很快就會下台。而在人事任命公布後，前立委沈富雄逆風發言，表示顧立雄當國防部長必定能做很久，時間就跟內閣一樣長。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，針對外界議論顧立雄恐成短命國防部長一事，他抱持相反看法，「顧立雄的『命』一定很長，跟這個內閣一樣長」，因軍中沒人有膽可以讓準總統賴清德非換他不可，再加上顧立雄曾擔任金管會主委、國安會秘書長等要職，到任何地方都沒問題，怎麼會「短命」？

媒體人吳子嘉得知顧立雄將接任國防部長後曾喊話，若顧想當國防部長，就先回答「如果台海發生戰事，美國會不會來？」沈富雄對此直指，吳子嘉很無聊，因為這個問題沒有人能夠回答。沈富雄接著點出，最近有一個軍購報告，台灣跟大陸的軍火花費比例為1比20，「以後我們要跟中共軍備比賽嗎？我們要建構8艘潛艦嗎？我們在預算10比0.5的情況下，如何迎頭趕上？」

根據《NOWnews今日新聞》10日到12日的即時民調，以「請問你看好顧立雄未來擔任國防部長的表現嗎？」為題進行調查，其中有高達87.74%的人並不看好，等同於有近9成的人反對，支持者僅有12.26%，差距相當懸殊。

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