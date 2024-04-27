教部政次 內定張廖萬堅、葉丙成

準總統賴清德五二○就任，據了解，民進黨前立委張廖萬堅、台大教授葉丙成可望接任教育部政務次長，另傳出台南市副市長葉澤山擬出任文化部政次、民進黨前立委林靜儀接衛福部政次呼聲高。民進黨立委大讚張廖萬堅與葉丙成是新內閣亮點，國民黨立委質疑張廖萬堅是「卡管立委」，擔任教育部政次太諷刺也不適合。

張廖萬堅昨天證實將出任教育部政次，他表示，立委連任失利後，就思考如何去延續自己的理念，期間很多教育團體及家長團體也很支持他，接到高層邀約進入新內閣，就欣然答應，能為教育界出力。

葉丙成則回應，目前還不方便發表意見，真的很抱歉，請諒解。

張廖萬堅曾與台大前校長管中閔「隔空交手」，被指為二○一八年「卡管案」第一打手，他當時「烏龍指控」管中閔論文抄襲，違反學術倫理，讓管中閔對張廖萬堅恨之入骨，痛批張廖「不夠格被稱作教育立委」。

國民黨立委賴士葆表示，張廖萬堅是「卡管立委」，張廖當教育部政務次長太諷刺，沒有思考社會觀感，用傷害學術的人當政次，非常不合適。藍委柯志恩表示，張廖萬堅曾質疑管中閔論文抄襲，高教體系對此有所疑慮。

全教總理事長侯俊良表示，部分家長很欣賞葉丙成，但翻轉教育理念確實和教育現場有落差，建議葉應多了解教育基層，「教育是要深入基層成就每個人，而不是只成就自己」。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲葉丙成，應務實了解整體教育基層樣貌，若只強調新穎做法但不適用現況，恐增混亂。

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