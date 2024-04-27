聽新聞
test
0:00 / 0:00

教部政次 內定張廖萬堅、葉丙成

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明屈彥辰周佑政馮靖惠／台北報導
新內閣名單陸續公布，外傳民進黨前立委張廖萬堅接任教育部政務次長。圖／聯合報系資料照片
新內閣名單陸續公布，外傳民進黨前立委張廖萬堅接任教育部政務次長。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德五二○就任，據了解，民進黨前立委張廖萬堅、台大教授葉丙成可望接任教育部政務次長，另傳出台南市副市長葉澤山擬出任文化部政次、民進黨前立委林靜儀接衛福部政次呼聲高。民進黨立委大讚張廖萬堅與葉丙成是新內閣亮點，國民黨立委質疑張廖萬堅是「卡管立委」，擔任教育部政次太諷刺也不適合。

張廖萬堅昨天證實將出任教育部政次，他表示，立委連任失利後，就思考如何去延續自己的理念，期間很多教育團體及家長團體也很支持他，接到高層邀約進入新內閣，就欣然答應，能為教育界出力。

葉丙成則回應，目前還不方便發表意見，真的很抱歉，請諒解。

張廖萬堅曾與台大前校長管中閔「隔空交手」，被指為二○一八年「卡管案」第一打手，他當時「烏龍指控」管中閔論文抄襲，違反學術倫理，讓管中閔對張廖萬堅恨之入骨，痛批張廖「不夠格被稱作教育立委」。

國民黨立委賴士葆表示，張廖萬堅是「卡管立委」，張廖當教育部政務次長太諷刺，沒有思考社會觀感，用傷害學術的人當政次，非常不合適。藍委柯志恩表示，張廖萬堅曾質疑管中閔論文抄襲，高教體系對此有所疑慮。

全教總理事長侯俊良表示，部分家長很欣賞葉丙成，但翻轉教育理念確實和教育現場有落差，建議葉應多了解教育基層，「教育是要深入基層成就每個人，而不是只成就自己」。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲葉丙成，應務實了解整體教育基層樣貌，若只強調新穎做法但不適用現況，恐增混亂。

內閣 賴清德

延伸閱讀

張廖萬堅傳任教育部政次 藍營前對手喊：台中市多一位戰友

「拔管」張廖萬堅任教育部政次 藍委痛批：請強盜管老師

「拔管」張廖萬堅接教部政次 柯志恩：高教體系有疑慮

傳內定政務次長 張廖萬堅證實、黃世杰低調

相關新聞

傳黃世杰接法務部政次 基層批酬庸

繼公布北檢檢察長鄭銘謙出任法務部長後，昨天傳出內定前民進黨立委黃世杰出任法務部政務次長；基層檢察官指出，黃是地方型政治人...

教部政次 內定張廖萬堅、葉丙成

準總統賴清德五二○就任，據了解，民進黨前立委張廖萬堅、台大教授葉丙成可望接任教育部政務次長，另傳出台南市副市長葉澤山擬出...

媒體大亨插手NCC人事！內定主委劉柏立落馬 綠變卦內幕深

4名將送到立法院審議的國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人選，原本已經內定台經院四所所長劉柏立為NCC主委提名人，但今...

NCC委員名單「爭議低」 四位提名人選各具什麼長處？

準總統賴清德逐步打造新團隊，備受矚目的國家通訊傳播委員會（NCC）提名四名委員名單也逐漸浮出檯面，可望提名台經院四所所長劉柏立擔任主委，另三名提名人選為臺師大大眾傳播研究所教授陳炳宏（副主委）、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。新提名名單固然有意外的人選，但業界人士公認「爭議低」是最大特點。

新國安名單難呼應賴清德理想 顧立雄要學習間接路線

準總統賴清德24日在民進黨中執會中宣示，承諾不變、善意不變，希望兩岸相互理解、諒解、尊重各自立場，珍惜彼此善意，「由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。賴清德的宣示當然值得肯定，不過賴清德25日正式公布的國安團隊名單，是否能夠呼應甚至支撐其理想？答案恐怕要打一個問號，就算不是明顯趨於負面，只怕也看不出什麼「利多」。

NCC主委生變？媒介大亨想找賴清德「鐵桿親信」出面翻盤

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員及主任委員提名在即，目前許多家媒體都報導已經內定台灣經濟研究院第四所所長劉柏立擔任主委。不過有消息指出，一位媒體大亨還想要找賴清德總統的鐵桿親信出面，試圖翻盤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。