賴清德親揭國安首長人選 「他」因這兩事好感度墊底

image source：FB／賴清德

文／陳宣懿

準總統賴清德今（25）日舉行第六場內閣人事發布會，親自說明國安首長人事安排。前屏東縣長潘孟安出任總統府秘書長、外交部長吳釗燮出任國安會秘書長、總統府秘書長林佳龍接任外交部長、國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委、退輔會主委是前國防部長嚴德發、行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長、國安局長則是蔡明彥留任。《網路溫度計DailyView》帶您了解最後一波內閣名單好感度排名。

賴兩岸政策有望延續蔡路線 邱垂正形象溫和好感度第一

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/26～2024/04/24）統計調查，比較最新公布的內閣人選好感度，前三名依序是邱垂正（1.05）、蔡明彥（0.69）、潘孟安（0.58）。邱垂正過去擔任陸委會發言人期間，形象溫和，表現不卑不亢，深受總統蔡英文信任，這回邱垂正接掌陸委會主委，也代表賴清德未來對兩岸事務將採取「和平務實路線」，延續蔡英文的兩岸外交政策。針對國安局長蔡明彥留任，有網友認為「非常適合的人選，把對的人放在對的地方」。屏東縣長周春米發文，感謝潘孟安的遠見，10年前開辦課程栽培青年，帶出245位創業家。

吳釗燮、嚴德發、林佳龍進內閣 引網友批評好感度低

好感度第四到第六名分別是，吳釗燮（0.55）、嚴德發（0.49）以及林佳龍（0.46）。針對吳釗燮出任國安會秘書長，有網友質疑，「吳釗燮斷交8國還能回鍋國安？」。對於71歲的嚴德發將接掌退輔會主委，有網友認為「老人內閣，年輕人都到哪裡去了」。而林佳龍將擔任外交部長，遭部分網友質疑恐「外交休克」，對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，林佳龍本身是政治學博士，而且有心藉由選舉更上一層樓，相信他一定會努力尋求表現，不會太冒進。

鄭文燦論文抄襲等黑歷史再被提起 好感度最低

好感度墊底的兩人分別是顧立雄（0.45）以及鄭文燦（0.43）。顧立雄當過立委、黨產會主委、金管會主委以及國安會秘書長，堪稱史上最斜槓的閣員。對此，賴祥蔚表示，顧立雄的優點是具有法律專長，跟民進黨許多政治人物都有長期友好關係，有助於推動政策，但是在國防上如何表現專業，就要看他的具體政策。有網友表示，「文人國防部長上次當沒幾天耶」、「顧立雄以後在國防外交委員會一定會非常難過」。至於好感度最低的鄭文燦，由於過去遭指控與im.B詐騙案主嫌有往來，和論文抄襲遭台大撤銷學位兩件事，再度被網友討論，好感度最低。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月26日至2024年04月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『第六波內閣名單』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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