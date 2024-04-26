國安團隊出爐 賴清德喊話兩岸自信交流

準總統賴清德昨偕準閣揆卓榮泰公布國安團隊，趕在五二○上任前完成人事布局，賴清德並向中國大陸喊話「非常期待中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這才是兩岸交流正道」，賴強調，兩岸應該展開自信交流，台灣人民與人為善，也希望兩岸能朝和平方向發展。

國防部長顧立雄 外交部長林佳龍

國安人事「蔡規賴隨」，國防部長由國安會秘書長顧立雄出任，外交部長由總統府秘書長林佳龍接任，現任外長吳釗燮任國安會秘書長，國安局長蔡明彥留任，海基會副董事長邱垂正轉任陸委會主委，行政院副院長鄭文燦轉任海基會董事長，國安會諮委嚴德發轉任退輔會主委，屏東縣前縣長潘孟安任總統府秘書長。

賴清德表示，新國安團隊面臨的挑戰前所未有，成員是一時之選，具跨域專業及經驗，能馬上上手推動國家穩健前進；大家過去在政府不同位置就有共事經驗，有默契又能合作，未來國安工作包括國防、國安、外交、兩岸都須共同承擔；面對極權主義興起、中國步步進逼，國安團隊責無旁貸，要以國家為己任，扛起守護國家的責任。

賴清德說，他將率領這支國安勁旅，以和平為燈塔、民主為指南針，在蔡總統「四大堅持」上，落實他提出的民主和平「四大支柱」行動方案。

外界質疑國防、外交人事適任性，賴清德說，國防部長由文人擔任、外交部長由不同領域的人擔綱，民主國家常見，台灣也不例外，顧立雄與林佳龍都具備跨領域專才，國防二法通過後，軍政軍令已經一元化，國防部長工作不單純是國防事務，還要肩負國安、外交的國際合作，及推動全民國防對社會的溝通工作，顧立雄具備多方面長才，現階段是不二人選。

賴清德籲大陸 面對台灣民選政府

賴清德前天呼籲兩岸執政黨負責任展開良性對話，昨再度喊話，他說，二○一五年台南市長任內赴上海參加陳澄波百二十冥誕紀念畫展時說過，兩岸應展開自信交流，增進彼此的了解、理解、諒解、和解、和平發展，創造兩岸人民福祉，「這立場一直都沒有改變」。若中國一直不願面對台灣民選合法政府，只是和在野設定前提之下的交流，不會得到人民的信賴支持，長期下來對中國也不見得是好處，對兩岸和平發展，更不會帶來正面影響。

白委建議 善意開放組團赴陸旅遊

國民黨立委賴士葆說，兩岸政府如果能健康交流互動，是全民樂見，但民進黨不要九二共識，也不放棄台獨黨綱，賴清德講再多都是口水，只對美方有交代，兩岸官方的接觸仍遙遙無期。民眾黨立委張啓楷說，假如賴清德五二○就職演說沒有釋出善意，「由兩岸執政黨展開良性對話」勢必成為空話，建議民進黨政府先釋出善意，立即宣布開放組團赴陸旅遊。

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