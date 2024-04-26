林佳龍、鄭文燦 發言不忘尊賴

準總統賴清德昨天宣布兩岸外交人事，外交部長由林佳龍接任、海基會董事長由鄭文燦出任，林佳龍、鄭文燦在記者會發言不忘「尊賴」，林佳龍表示，曾向賴請示未來外交路線，「要走一個沉著穩健、令人信賴的外交政策路線。」鄭文燦則朗讀賴清德的當選宣言，表示會依照蔡總統「四個堅持」及賴清德提出的民主和平「四大支柱」，都是處理兩岸交流的前提。

總統府秘書長林佳龍五二○後將執掌外交部，賴清德表示，林佳龍是台大政治系、耶魯政治學博士，曾任國安會諮委、立委、台中市長、交通部長、總統府秘書長。外交是內政的延伸，林佳龍不僅擁有國安外交的歷練，也有豐富內政的經驗，他相信林佳龍出任外交部長可以開拓外交空間，展現內政行政能力，讓外交工作更上層樓。

林佳龍表示，他有特別跟賴請示台灣未來的外交路線，「要走一個沉著穩健、令人信賴的外交政策路線」，特別要以民主為基礎的「價值外交」，以及產業日不落國的「經貿外交」，他會發揮跨領域整合，希望為台灣的外交增加新的力量；外交確實是內政的延伸，台灣面對的處境很特別，外交也關係到台灣的生存與發展。賴清德邀請他擔任外交部長，是他的榮幸，他會戰戰兢兢、全力以赴。

行政院副院長鄭文燦轉任海基會董事長，被視為知中派。記者潘俊宏／攝影 被視為民進黨內「知中派」的鄭文燦昨表示，賴清德在當選時就已經表達了善意、穩健、負責，包括蔡總統的「四個堅持」，以及賴清德所提出的「民主和平四大支柱」，都是處理兩岸交流的前提，海基會成立的基礎、運作的依據是依照「中華民國憲法」以及「憲法增修條文」和「兩岸人民關係條例」，他會以這樣的基礎來處理。

鄭文燦表示，兩岸關係是台灣民主和平非常重要的支柱，維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命，賴清德將依照中華民國的憲政體制，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗。

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