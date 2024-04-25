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顧立雄接國防部長 學者：民進黨劍指國防改革、甩軍購包袱

中央社／ 台北25日電
總統當選人賴清德（右）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，國安會祕書長顧立雄（左）將轉任國防部長。中央社記者郭日曉攝 113年4月25日 中央通訊社
總統當選人賴清德（右）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，國安會祕書長顧立雄（左）將轉任國防部長。中央社記者郭日曉攝 113年4月25日 中央通訊社

國安會秘書長顧立雄將任國防部長，落實文人領軍，學者分析，國防部長工作著重軍隊管理、面對國會與跨部會協調，顧立雄除要將軍事戰略配合國家戰略，未來挑戰包括國防政策的轉型、細部執行與落實，並處理軍中的政治文化差異。

針對文人領軍的機會與挑戰，國策研究院副院長郭育仁指出，過去國防部長一職大多為軍系出身，導致許多戰術、戰略的改革無法被落實，例如濱海作戰指揮部未來將分為東、南、西、北共4個作戰分區，這將導致陸海空軍年班、期別及三軍平衡被打破。

郭育仁認為，顧立雄擔任文人部長的主要目的，就是民進黨想落實國防改革，再加上在國安會秘書長任內頻與美方開會，也擁有對美的直接溝通管道。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，總統當選人賴清德任命文人擔任他的首任國防部長，象徵軍隊改革最後一哩路，也能降低各軍種擔任部長的軍購包袱，其次是落實賴政府強調的溝通，包括國際、國內社會及國會溝通。

蘇紫雲指出，軍中的政治文化差異，將是顧立雄擔任部長的挑戰，他建議，未來可考慮讓在野黨的優秀文人擔任相關研究人員，並在政府內歷練、發揮所長。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，國防部長工作著重軍隊管理、面對國會、跨部會協調等3面向，顧立雄目前是國安會秘書長，能了解中華民國的整體戰略，並從這個角度著眼讓國防部發揮功能，使軍事戰略配合國家戰略。

林穎佑提到，顧立雄擔任部長後，主要工作可能在於國防組織，以及建軍備戰的「打、裝、編、訓」等國防轉型推動，由國防政策落實度看，不論後備軍人體系、全民國防、不對稱作戰等政策，細部執行均需借重顧立雄在管理和法律上的專才，對國防部進行政策改變。

林穎佑以美國國防部長為例說明，多數都是文人背景，除軍隊管理及面對國會，並要擔任總統與各軍種間溝通的橋梁，況且美國國防部內，還有很多純文人背景的國防文官與文人背景的戰略研究者，這也是台灣此後要持續努力的部分。

專長為研究中共認知作戰的民進黨立委沈伯洋強調，國防改革應透明化，越透明就不容易有問題被隱藏，就能被公開檢視，國防就會越來越好，此為文人部長的重要性。未來顧立雄應調整管理方式，減輕基層壓力並提振士氣，讓部隊知道如何面對戰爭，這都是文人部長的職責。

內閣 國防部 賴清德 軍購 顧立雄

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