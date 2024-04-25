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賴清德國安團隊亮相 蕭新煌：國際大於兩岸「方向正確」

中央社／ 台北25日電

總統當選人賴清德今天公布國安團隊人事，台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌今天表示，新任國安團隊最大特色是「沉著穩健」，可看出賴清德在國際事務、國安思路是「國際關係大於兩岸關係」，這樣的方向也是正確的。

賴清德內閣人事第6波名單今天公布，包括內定國防部長顧立雄、內定外交部長林佳龍、內定國安會秘書長吳釗燮、內定總統府秘書長潘孟安、內定陸委會主委邱垂正、內定海基會董事長鄭文燦、內定退輔會主委嚴德發，國安局長蔡明彥留任。

對於新任國安團隊成員組成，蕭新煌受訪時表示，新團隊這幾位首長，過去在政界、行政團隊均有充足歷練，都不是新手，可看出賴清德在國際事務、國安思路是最大特色是「沉著穩健」。

他指出，在外環境上，國際盟友、民主之友都與台灣站在一起，未來也應該持續在這條路上與友邦、盟友攜手合作，「國際關係大於兩岸關係」的思路與方向，也是正確的。

至於國防部長人事，蕭新煌認為，文人部長是趨勢，顧立雄是一位「做什麼像什麼的人」，過去擔任人權律師、不當黨產會主委與金管會主委等職，都讓人意外，但表現稱職；而在國安會秘書長任內，據了解，國安會內人士都相當佩服，認為顧立雄善於傾聽、決策明快。

蕭新煌指出，賴清德在選舉期間承諾，在國防、外交以及國際事務上將延續蔡總統路線，也就是不冒進、不挑釁、面對壓力不屈服，且採開放的態度；國安首長團隊人事除反映出賴清德的競選承諾，亦是對社會人心安定的承諾。

針對520賴清德即將上任的期許，蕭新煌表示，社會大眾對於民主政權的沿襲都寄予厚望，賴清德歷練完整，可清楚看出台灣的方向與前途，應該要先穩住中央執政權，並好好處理與國會的關係。

內閣 林佳龍 潘孟安 賴清德 鄭文燦 顧立雄

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