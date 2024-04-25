不是台清交成！賴清德政府新內閣團隊 8人來自這所大學

準總統賴清德520上任後的內閣成員，到今天（25日）為止已公布到第6波，另傳民進黨前秘書長羅文嘉、衛福部前部長陳時中、文化部長史哲將接任政務委員。民進黨派系人士表示，已確定、內定的內閣名單中，讓人最「參不透」就是陳時中。黨內雖然有人分析是為了派系平衡，但另一派人卻認為，政委這個位置從來不是拿來平衡派系的工具，而新任衛福部長邱泰源擔任立委時與陳時中常有「激烈溝通」已不是新聞，讓陳時中的任命案更加撲朔迷離。...

2024-04-25 16:08