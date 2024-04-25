NCC翁下劉上？ 牽涉綠營2大勢力角力 知情人曝布局因「他」變化

【聚傳媒特約記者吳思賢報導】國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員及主任委員提名在即，但是不同媒體在同一天卻爆出不一樣的主任委員名單。根據了解，這牽涉到民進黨內部的兩大勢力在角力。

《鏡週刊》在4月23日搶先報導內定的NCC主委是原本的副主委翁柏宗。結果短短幾個小時之後，多家媒體就報導內定的NCC主委是台灣經濟研究院第四所所長劉柏立。不同消息，讓各界看傻了眼。

了解內幕的人士指出，本來有媒體大老積極運作，希望翁柏宗接任主委，並且推薦已經擔任過委員與主任秘書的蕭祈宏回鍋再當委員。沒想到蕭祈宏日前疑似涉及關說弊案被起訴，整個佈局立刻產生變化，連翁柏宗也可能不保。

了解內情的人士指出，這後面可能有人在積極運作，因為蕭祈宏家境不錯，根本不差媒體報導寫的那點錢，他很可能是前年莫名其妙被換掉之後，賦閒在家沒有事做，所以善用自己的人脈以及影響力，想要幫助業界做點事。蕭祈宏雖然被起訴，但到底有沒有牽涉不法，還要等司法最後判決，但目前可以確定的是已經與回鍋NCC委員擦肩而過。

支持翁伯宗扶正的勢力也不甘寂寞，還在運作翻案。

NCC人事案，除了綠營內部兩大勢力在角力，國民黨與民眾黨也表示強烈反對，主要是因為在過程當中沒有被尊重，覺得現在出爐的NCC提名名單，最後都是民進黨的「國王人馬」，沒有辦法真正超越黨派。有在野黨立委表示，既然民進黨要硬闖，不排除一舉廢除NCC。

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