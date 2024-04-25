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嚴德發重回第一線 掌退輔會深化二軌外交

中央社／ 台北25日電

國安會諮委嚴德發將接任退輔會主委，他曾推動軍人年金改革、執行可恃戰力專案與提升後備戰力專案，替國軍戰力奠定良好基礎，2021年卸任國防部長轉任國安會諮詢委員3年多，重回第一線接掌退輔會，除了照顧榮民榮眷外，更肩負深化與美國退役軍人團體的「二軌外交」。

嚴德發曾任軍團指揮官、陸軍司令、參謀總長等要職，2016年11月以二級上將軍階退伍後，於2017年1月擔任國安會諮詢委員，同年5月升任國安會秘書長，隨後於2018年2月接任國防部長，2021年2月任國安會諮詢委員。

執行力備受肯定的嚴德發有「救災將軍」名號，2009年莫拉克颱風對台灣南部造成半世紀來最嚴重水患，時任陸軍八軍團指揮官的他負責救災任務，親赴災區與救災官兵站在第一線；2016年的台南大地震、2014年的高雄氣爆事件，均能看嚴德發的身影，更被譽為是最有救災經驗的國軍將領。

嚴德發擔任國防部長任內，克服重重困難，成功與時任退輔會主委、現任國防部長邱國正合作推動執行「軍人年金改革」。

因應敵情威脅，嚴德發在部長任內更推動「可恃戰力專案」，效仿美軍組建「聯合兵種營」，視不同任務將步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，及無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長官兵，並編配雲豹八輪甲車或戰車，達成「一個營就能出去戰鬥」為目標；近期聯兵營更前往美國交流、深化作戰能力，目前已成為國軍重要的戰鬥部隊。

他任內也推動「提升後備戰力專案」，不僅將教育召集自原本的「5至7天」延長至「14天」，更增編後備旅、強化訓練課程及能量，替1年義務役打下最好的基礎。

個性低調溫和的嚴德發在2021年2月離開國防部轉任國安會諮委後，鮮少出現在鎂光燈前，未來擔任退輔會主委，他的柔軟身段，有助於與榮民榮眷之間的溝通；另外，由於退輔會已派駐人員在美國，未來嚴德發如何強化與美方退伍人員的「二軌外交」，勢必成為工作重點之一。

內閣 賴清德

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