鄭文燦接海基會 賴清德盼推動兩岸情勢往正面發展

準總統賴清德25日公布新的國安團隊人事，海基會董事長由現任行政院副院長鄭文燦擔任。會中賴清德在介紹鄭文燦時表示，希望他能善用協調工作還有過去經驗，推動兩岸情勢往好的、正面發展。

賴清德致詞時表示，賴清德說，鄭文燦是大家好朋友，他的歷練很完整也很豐富，現在是行政院副院長，協助跨部會整合協調，發揮相當多功能。而兩岸目前情勢比較特殊，規劃鄭擔任海基會董事長，能善用協調工作還有過去經驗，推動兩岸情勢往好的、正面發展。

準總統府秘書長潘孟安是紅色鋼鐵人，從基層做起，從縣議員後來進入國會，並擔任兩任屏東縣長，表現是五星級，邀請他來協助推動國政。至於準國安會秘書長吳釗燮現在是外交部長，過去擔任總統府正副秘書長、陸委會主委、駐美代表等，經歷所有國安會職務，以他經歷跟見識，一定可以協助自己推動國安會各項業務。

對於準外交部長林佳龍，賴清德稱他曾歷練國安會諮委、立委、台中市長、交通部長，現在是總統府秘書長。賴說，外交是內政延伸，林不只擁有國安、外交歷練，也有非常豐富內政經驗，出任外交部長除了可以為台灣開拓外交空間外，也可以展現內政行政能力。

賴清德說，準國防部長顧立雄是知名律師，法庭常勝軍，陪民主運動人士走過許多歲月，在意料外接任金管會主委，還有國安會秘書長，更令人驚豔是所有工作都做得很好，贏得國內外肯定，這次請顧擔任國防部長，著眼未來不單是國防業務，還牽涉到國安、外交工作，推動全民國防也需要社會溝通，請顧來擔綱是不二人選。至於國安局長蔡明彥這次是續任，希望未來可以在國安方面做得更好。

賴清德說，準陸委會主委邱垂正，在陸委會擔任副主委、海基會副董事長任內表現有目共睹，相信未來接任在兩岸工作可以穩健推動。對於準退輔會主委嚴德發，賴清德則是提到，在蔡總統任內接任參謀總長、國防部長、國安會諮委，看到他國防專業，也看到作為軍人本色，相當負責任，希望未來擔任退撫弟兄家庭主要幫手，照顧他們。

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