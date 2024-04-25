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文人任國防部長 賴盼跨領域國安溝通

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德25日公布國安人事，大多是由總統蔡英文的人馬互相轉職留任。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
賴清德25日公布國安人事，大多是由總統蔡英文的人馬互相轉職留任。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「新政府國安團亮相！」準總統賴清德25日公布外交國安人事，外交部長由總統府秘書長林佳龍轉任、國防部長則由國安會秘書長顧立雄轉任等，大多仍是總統蔡英文的現任官員。被問到為何邀請顧立雄擔任文人國防部長，賴清德強調，國防不只軍務本身，還要處理與國安、外交的合作，還有全民國防，因此邀請跨領域的顧立雄擔任最適合。

國安路線蔡規賴隨

外交部長由總統府秘書長林佳龍轉任、國防部長由國安會秘書長顧立雄轉任，總統府秘書長由前屏東縣長潘孟安接任、國安會秘書長由外交部長吳釗燮轉任；陸委會則由海基會副董事長邱垂正接任，海基會董事長由行政院副秘書長鄭文燦接任，國安局長蔡明彥留任，退輔會主委由前國防部長嚴德發接任。

賴清德表示，「紅色鋼鐵人」潘孟安從基層做起，各項職位表現都是五星級，想要善用他折衝能力推動國政；吳釗燮的國安經歷無人出其右，也曾擔任過總統府秘書長、國安會秘書長、駐美代表與陸委會主委，經歷過所有國安職位，因此邀請回來國安會秘書長。

外交、國防盼跨域創新

「外交是內政的延伸！」賴清德指出，林佳龍擔任過國安諮詢委員、台中市長與交通部長，有豐富內政經驗，盼持續以此開拓外交空間。另外，他也強調，會邀請顧立雄擔任國防部長，是因為除了國防業務本身外，還要推動國安與外交的合作，與全民國防的社會溝通，顧立雄過去擔任金管會主委、國安會秘書長都很棒，因此相當期待。

賴清德繼續說，鄭文燦歷任新聞局長、行政院發言人、桃園市議員、桃園市長與行政院副院長，由於兩岸局勢特殊，盼鄭文燦善用協調工作與過去經驗，推動兩岸關係發展。

嚇阻中國不冒進

顧立雄被問到文人部長的疑慮，顧立雄坦言身上擔子很重，但文人擔任國防部長在民主國家不少見，未來會將國軍打造維更現代化與實戰化的部隊，還有後備役部隊的改革。

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內閣 賴清德

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