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新內閣人事／國安團隊曝光 賴清德：將率這支勁旅完成4大任務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
準總統賴清德。（余弦妙/攝影）
準總統賴清德。（余弦妙/攝影）

準總統賴清德25日公布國安內閣團隊名單，包括準總統府秘書長潘孟安、準外交部長林佳龍、準國防部長顧立雄、準國安局長蔡明彥、準國安會秘書長吳釗燮、準退輔會主委嚴德發、準陸委會主委邱垂正、準海基會董事長鄭文燦。

賴清德25日上午10點親自召開記者會，宣布國安內閣人事，他指出感謝準閣揆卓榮泰已經完成內閣布局，今天向國人報告未來國安團隊，大家都清楚目前國際情勢地緣變化相當嚴峻，區域霸權的崛起，加上全球供應鏈重組以及價值典範轉移，國人也都了解應該團結一致，除建立公益永續社會更應打造民主和平台灣，新的國安團隊面臨的挑戰前所未有，團隊成員都是一時之選。

賴清德指出，團隊成員也具備：第一、跨領域專業跟經驗，才有辦法馬上上手，不會有耽擱、立刻無縫接軌，推動國家繼續前進；第二、有默契能夠合作，國安團隊成員在不同位置上有共事經驗，未來國安工作包含國防、國安、外交、兩岸，都必須共同承擔；第三、以國家為己任，面對極權主義興起、中國步步進逼，國安團隊責無旁貸，以國家為己任，扛起守護國家責任。

賴清德強調，自己將率領這支國安勁旅，以和平為燈塔、民主為指南針，在蔡英文四大堅持之上落實民主和平、四大支柱行動方案，維護國家主權、穩定兩岸、躋身國際，讓國際社會看見並肯定台灣、爭取國家利益，形成國際社會一股良善能量。

此外，民進黨昨日召開中常會時，賴清德就裁示，台灣過去八年在民進黨政府執政下，制訂了許多相關法律，包括「反滲透法」和「國安五法」，來防堵中國的分化破壞，捍衛國家的主權、安全、民主與自由。未來應該進一步思考研議，如何借鑒國際經驗，繼續強化我們的民主防衛機制。

賴清德說，推動兩岸健康有序交流的同時，也要強化台灣的韌性，這樣才能維護台灣的主權與民主自由。國台辦一出聲，國民黨就要修改「反滲透法」和國安相關法令的主張，不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響。

此外，對於兩岸關係，我要再度重申「承諾不變、善意不變」，並且願意在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作。在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任的展開良性對話。

內閣 賴清德

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