準政院秘書長龔明鑫：台灣經濟未來10~20年樂觀

國發會主委、準行政院秘書長龔明鑫接受媒體專訪，強調台灣已經打造非常完整且深厚的數位轉型基礎，從基本面來看，未來10到20年還是樂觀。

準行政院長卓榮泰日前公布閣員，龔明鑫將在520後擔任政院秘書長，秘書長需要跨部會協調，政治方面還需要多學習，而過去八年在政府工作最大的成果，就是幫助台灣由代工找到新的產業鏈。

對於台灣未來經濟前景，龔明鑫接受Yahoo TV「齊有此理」專訪時表示，全世界都要數位轉型，而半導體是所有產品的核心，且最先進的技術是在台灣，如果台灣發展慢下來，全世界的數位轉型也會跟著慢下來，數位轉型對台灣是很大商機，但更重要是責任，半導體是核心全球佈局，但核心還是在台灣。

而過去政府推動能源轉型，綠能政策上屢被外界批評，龔明鑫表示，不敢說所有政策實質推動毫無缺陷，但要看的是大趨勢與方向，因為要達到2050年淨零轉型目的，若有缺失就去修正，而不是把步伐慢下來或「倒退嚕」。

而新內閣的財經閣員有不少來自業界，準經濟部長郭智輝被質疑曾涉證交法，也引發爭議。對此，龔明鑫表示，有些人在過程中難免會有一些疏忽，只要把工作做好，就是對國家之福。

龔明鑫也說，業界人才願意放棄既有工作進入內閣，業務就要切割乾淨、財產也要信託，影響不能說不大，這些人說實在不缺錢，但政府的薪水真的跟業界差很多。

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