劉柏立遭內定下任NCC主委 學術界升等之路卻遭文大阻擋

報載已被內定為國家通訊傳播委員會（NCC）主委的台灣經濟研究院第四所所長劉柏立，學經歷非常豐富，不過他在學術界的升等副教授之路，卻曾經遭到文化大學的「阻擋」。

根據劉柏立的文化大學老同事指出，劉柏立從日本獲得博士學位回台之後，2002年曾經在文化大學資訊傳播學系擔任助理教授，承接了不少委託研究案，成果相當豐碩三、四年後想要用這些研究報告當成著作，申請升等副教授，沒想到文化大學卻沒有同意，理由是這些研究報告，只是技術報告，不算學術研究成果，劉柏利溝通無效，後來就乾脆離開文化大學，轉往台灣經濟研究院服務至今。

劉柏立在台灣經濟研究院繼續承接許多研究案，非常活躍。

NCC先前多位主委都是教授，例如石世豪、彭芸、蘇蘅，不過現任主委陳耀祥也是助理教授。

聚傳媒

商品推薦