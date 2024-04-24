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NCC新主委 內定劉柏立

聯合報／ 本報記者／連線報導
台經院研究四所所長劉柏立。中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
台經院研究四所所長劉柏立。中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新委員人選，據了解，正副主委可望提名台經院研究四所所長劉柏立、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏，另外兩名委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、ＮＣＣ平台事業管理處長詹懿廉。

ＮＣＣ設七位專任委員，現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲將於七月卅一日任期屆滿。政院人士表示，將於本月底提名並送請立法院同意，人選將在確定後適時對外說明。

劉柏立留學且派駐日本多年，是日本通，以資訊及網路專業見長，同事評他「學者性格很強」，未來若成為ＮＣＣ主委，能否面對複雜的政治環境，恐怕是最大挑戰。知情人士表示，劉柏立無強烈政黨屬性、色彩，希望以專業、正派的特色，爭取新國會認可。此外，陳炳宏是資深傳播學者；羅慧雯曾任公視董事；詹懿廉曾任ＮＣＣ專門委員。

國民黨立委賴士葆說，新任ＮＣＣ委員必須表態如何處理中天案，一定要匡正東廠殺手的行為，不能扼殺新聞自由，如果不願面對，他無法投下同意票。

國民黨立委許宇甄說，電信詐騙事件頻傳，ＮＣＣ身為電信主管機關，在處理大量人頭門號卻消極不作為，負責單位就是平台事業管理處，處長詹懿廉將被提名ＮＣＣ委員，而前ＮＣＣ委員蕭祈宏卸任後，轉任二類電信擔任顧問，涉嫌違反旋轉門條款，這些問題尚未釐清，就提名ＮＣＣ內部人員擔任委員，令人無法苟同。她並提到，羅慧雯與民進黨關係密切，擔任ＮＣＣ委員如何維持中立性？

內閣 劉柏立 新聞自由 許宇甄 賴士葆 賴清德 陳耀祥 電信詐騙

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