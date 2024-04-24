聽新聞
test
0:00 / 0:00

扁系人馬班師回朝 將入賴政府

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇黃婉婷／台北報導
當年輔佐前總統陳水扁（ 左二）的幕僚世代羅文嘉（右）、馬永成（右二），傳將加入準總統賴清德執政團隊。本報資料照片
當年輔佐前總統陳水扁（ 左二）的幕僚世代羅文嘉（右）、馬永成（右二），傳將加入準總統賴清德執政團隊。本報資料照片

準總統賴清德新政府人事陸續公布，據了解，文化部長史哲將轉任行政院政務委員；而曾在陳水扁政府時期擔任要職的羅文嘉、馬永成與林德訓，進入賴執政團隊呼聲高，羅文嘉可望出任政務委員、馬永成傳出將接任國安會諮委、林德訓則有望接任準行政院長卓榮泰辦公室主任。

羅文嘉與史哲都是熟悉政府體制運作且受賴清德信任的幕僚。羅文嘉二○一九年任民進黨秘書長時，黨主席正是卓榮泰，被黨內稱之為「卓羅體制」。在此之後，卓、羅與賴清德關係更接近，近年來一直是賴清德參選總統布局的重要幕僚。

據了解，史哲也預定在新內閣接任政委，負責文化、教育等政策整合；史哲雖是監察院長陳菊「菊系」人馬，也與賴清德熟識，在賴擔任台南市長時，史哲在高雄市政府任職，兩人在市政議題常有合作。

知情人士表示，賴清德過去四年擔任副總統，乃至這次總統大選期間，羅文嘉、馬永成都是賴清德諮詢的重要「民間智囊」。羅文嘉在選戰及政策上提供賴清德許多意見；馬永成則在兩岸外交議題上，給予賴清德建議。

民進黨人士表示，在國安、兩岸與外交事務上，賴清德充分尊重蔡英文總統路線，也繼續延攬蔡政府執政時的部會首長；但在內政上，賴清德用人有高度主見，羅文嘉、史哲、馬永成、林德訓等人有望進入執政團隊，這樣的用人，正是「賴清德意志」的完全展現。

準行政院長卓榮泰日前被直擊與前總統陳水扁辦公室主任林德訓在超商喝咖啡。昨被詢及羅文嘉、史哲傳將出任政委，以及林德訓將出任行政院長辦公室主任，是否意味「扁系回歸」？卓三緘其口，僅強調政委須具備功能性、互補性，將在內閣人事公布完後陸續徵詢其他人事，往後再對外報告。

卓榮泰還笑說，當天超商咖啡第二杯只要加十元，兩杯只要五十五元，他就找了好朋友一起喝，談的都是家常事。

賴政府人事可能出現扁系人馬，是否意味賴清德有意為陳水扁平反？民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，這完全兩回事，陳水扁離開政治現場多時，一直將誰視為扁的人馬，太不「與時俱進」；她認為羅、馬、林皆有非常豐富的輔佐政務經驗，長年在政治領域貢獻社會，若有機會加入內閣團隊，也是倚重其專業能力，而非因出自誰的人馬。

內閣 卓榮泰 史哲 吳思瑤 羅文嘉 蔡英文 賴清德 陳水扁 陳菊

延伸閱讀

扁系羅文嘉、馬永成「班師回朝」？張啓楷：新瓶裝舊酒

【重磅快評】無視中火2028無煤時程 賴清德不如蔡其昌？

扁系羅文嘉、馬永成回鍋 王鴻薇譏賴清德如拿霉味衣

傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

相關新聞

扁系人馬班師回朝 將入賴政府

準總統賴清德新政府人事陸續公布，據了解，文化部長史哲將轉任行政院政務委員；而曾在陳水扁政府時期擔任要職的羅文嘉、馬永成與...

管碧玲、徐佳青、陳駿季留任 藍稱不解

準閣揆卓榮泰昨公布第五波新內閣人事，六位閣員包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮...

觀察站／大政委 架空小白部長？

準閣揆卓榮泰昨公布第五波新內閣人事，多為留任部會首長，唯一新任的主計長陳淑姿長年在台南歷練，延續準總統賴清德愛用「台南幫...

藍質疑 賴清德下一步特赦陳水扁

針對前總統陳水扁執政時期倚重的羅文嘉、馬永成、林德訓可能加入準總統賴清德新政府，國民黨立委王鴻薇昨質疑，賴清德拉攏扁朝人...

NCC新主委 內定劉柏立

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新委員人選，據了解，正副主委可望提名台經院研究四所所長劉柏立、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏...

財政部長確定留任！莊翠雲：稅制調整要與時俱進、遵守財政紀律

新內閣人事案23日公布，財政部長莊翠雲確定留任，對於稅制改革部分，延續過去說法，她提到，房屋稅2.0在差別稅率修法今年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。