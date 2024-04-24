扁系人馬班師回朝 將入賴政府

準總統賴清德新政府人事陸續公布，據了解，文化部長史哲將轉任行政院政務委員；而曾在陳水扁政府時期擔任要職的羅文嘉、馬永成與林德訓，進入賴執政團隊呼聲高，羅文嘉可望出任政務委員、馬永成傳出將接任國安會諮委、林德訓則有望接任準行政院長卓榮泰辦公室主任。

羅文嘉與史哲都是熟悉政府體制運作且受賴清德信任的幕僚。羅文嘉二○一九年任民進黨秘書長時，黨主席正是卓榮泰，被黨內稱之為「卓羅體制」。在此之後，卓、羅與賴清德關係更接近，近年來一直是賴清德參選總統布局的重要幕僚。

據了解，史哲也預定在新內閣接任政委，負責文化、教育等政策整合；史哲雖是監察院長陳菊「菊系」人馬，也與賴清德熟識，在賴擔任台南市長時，史哲在高雄市政府任職，兩人在市政議題常有合作。

知情人士表示，賴清德過去四年擔任副總統，乃至這次總統大選期間，羅文嘉、馬永成都是賴清德諮詢的重要「民間智囊」。羅文嘉在選戰及政策上提供賴清德許多意見；馬永成則在兩岸外交議題上，給予賴清德建議。

民進黨人士表示，在國安、兩岸與外交事務上，賴清德充分尊重蔡英文總統路線，也繼續延攬蔡政府執政時的部會首長；但在內政上，賴清德用人有高度主見，羅文嘉、史哲、馬永成、林德訓等人有望進入執政團隊，這樣的用人，正是「賴清德意志」的完全展現。

準行政院長卓榮泰日前被直擊與前總統陳水扁辦公室主任林德訓在超商喝咖啡。昨被詢及羅文嘉、史哲傳將出任政委，以及林德訓將出任行政院長辦公室主任，是否意味「扁系回歸」？卓三緘其口，僅強調政委須具備功能性、互補性，將在內閣人事公布完後陸續徵詢其他人事，往後再對外報告。

卓榮泰還笑說，當天超商咖啡第二杯只要加十元，兩杯只要五十五元，他就找了好朋友一起喝，談的都是家常事。

賴政府人事可能出現扁系人馬，是否意味賴清德有意為陳水扁平反？民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，這完全兩回事，陳水扁離開政治現場多時，一直將誰視為扁的人馬，太不「與時俱進」；她認為羅、馬、林皆有非常豐富的輔佐政務經驗，長年在政治領域貢獻社會，若有機會加入內閣團隊，也是倚重其專業能力，而非因出自誰的人馬。

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