陳淑姿出任主計長 卓榮泰讚「節流、開源二刀流」

準閣揆卓榮泰23日公布新一波內閣人事，主計長將由「台南幫」的台南市研考會主委陳淑姿出任。卓榮泰稱她是節流和開源的「二刀流」主計長，希望未來繼續發揮她開創性的「精打細算」，提升政府效能，帶動國家整體建設和發展。

陳淑姿於東吳會計系、成大政治經濟研究所畢業後，即投入公務部門服務。其公職生涯自五職等主計員、稅務員基層開始，一路歷練至出任首長，行政資歷相當完整、專業訓練與實務經驗十分紮實。

陳淑姿任台南市府主計處長期間，前後歷經許添財、賴清德、代理市長李孟諺、黃偉哲，表現備受歷任市長肯定。事實上，陳淑姿的專業能力與完整歷練，不僅各界稱讚，即將退休的現任主計長朱澤民也讚賞不已。在賴清德徵詢組閣名單時，朱澤民更是直接力薦陳淑姿，認為他從省府時代、地方到中央，資歷完整、專業能力無人出其右，是繼他之後銜接重任的最佳人選。陳淑姿專業與實務經驗兼備，再加上朱澤民大力推薦，是此次出線最大原因。

回顧陳淑姿時任台南市主計處長，面臨2010年縣市合併之初，市府財政舉債達上千億，賴清德一上任即將債務償還列為優先重點工作。在謹守財政紀律、積極開拓自有財源下，破千億的總體債務短短幾年即大幅減少百億元，賴清德任台南市長最後一年甚至成功繳出「零舉債」成績單。其中，讓台南從千億舉債脫胎換骨成為「財政模範生」的最大幕後功臣，就是陳淑姿。

黨內人士說明，著眼於賴清德提出投資未來世代、建構公義社會與健康台灣、推動淨零轉型與文化永續、打造創新經濟智慧國家等願景，外界期待在現任主計長朱澤民力薦與提攜下，陳淑姿如何順利接棒、一展長才，為國家謹守財政紀律、開拓自有財源、增進政府財務效能、公義分配公共資源，讓主計總處繼續成為各行政部會最大支柱，協助推動國家各項重大政策與建設。

商品推薦