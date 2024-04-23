財長莊翠雲留任新內閣 續推囤房稅2.0、新青安貸款

準閣揆卓榮泰23日公布第五波內閣人事，包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮留任，農業部長由代理部長陳駿季真除、行政院主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任。

卓榮泰致詞時指出，到這波新內閣人事介紹，今天得關鍵字是積極行動，今天介紹的這幾位，有多數是留任，他們在過去為國家服務當中已經展性行動力，希望未來能為AI行動新內閣持續服務，他們有一個特質就是歷練豐富，希望未來能持續為國家希望工程繼續當重要推手。

對於莊翠雲，卓榮泰說，未來莊翠雲在任期內將持續推動囤房稅2.0、新青安貸款，並推動綠色金融碳交易，期盼他未來能持續推動。

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