冷眼集／陳時中毀譽參半 能助新政府拆彈？

衛福部前部長陳時中傳將接任政務委員，顯示準總統及行政院長仍希望借重他的長才，重返疫情初期的榮耀，在面對健保、兒虐、食安等紛擾事件時，再度成為拆彈高手。

疫情期間陳時中擔任防疫指揮官，初期被譽為帶領台灣守住疫情的英雄，交出絕佳成績單，「阿中部長」滿意度超過九成，鋒頭蓋過蔡總統；猶記一趟花襯衫墾丁之行，當時可說是走路有風，萬民擁戴。

多高的聲量，背後就有多大的噓聲。疫情下半場，面對疫苗、口罩、快篩等防疫物資嚴重短缺，「阿中部長」魅力直直落，多次為高端疫苗、快篩小吃攤護航，光環不再，甚至累積仇恨值，此時，指揮中心成為「澄清中心」，每天發布澄清稿，處理外界質疑。

但觀察者認為，陳時中絕非單純醫界人士，政治權力欲望超乎一般人想像，在新冠疫情爆發之前，一度傳出他將轉任政務委員；結果時勢造英雄，打了前半場好球，讓他有機會代表民進黨，參戰台北市長。只可惜，當時解封情況混亂，疫苗及快篩採購，引發驚人民怨。

令人意外的是，當時陳時中力排眾議，力保緋聞纏身的時任醫福會執行長王必勝接任指揮官，而他華麗轉身，參選台北市長；但彼時陳的聲勢已下墜，加上王的外遇爭議如影隨形，過不了民意這一關，最終台北市長之戰敗選。

陳時中再度入閣，賴政府延攬英系人馬，引人側目；只是，已毀譽參半的陳上任後，對新政府是加分或扣分，民眾等著看。

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